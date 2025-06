El PP apoya a Vox para suprimir la financiación a los sindicatos en Murcia: "No recortamos ningún derecho"

El pacto de presupuestos del PP y Vox empieza a dar sus frutos para el partido de Santiago Abascal. Ambas formaciones han aprobado en la Asamblea Regional elaborar una propuesta de modificación de ley para suprimir la obligatoriedad de pagar a los sindicatos con mayor representación.

En concreto, han aprobado elaborar una modificación de la Ley 5/2017 de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Esta medida ha sido uno de los pilares ideológicos de Vox desde su fundación, tanto a nivel nacional como autonómico.

De hecho, ya dentro del nuevo acuerdo de presupuestos se contempla una reducción de las aportaciones a los sindicatos que se suma a la rebaja del 25% que se ha aplicado en el ejercicio 2024.

"La reforma consiste en suprimir un pago directo por una participación institucional en gran medida inútil, que no garantiza la calidad del trabajo realizado, no tiene capacidad para mejorar esta región ni tampoco mejorar el Estado financiero tan lamentable de una organización que no puede garantizar el pago de los servicios públicos esenciales".

Así explica el diputado de Vox, Antonio Martínez, la premisa principal en la que consiste esta propuesta de modificación ley presentada por su partido: "Si ninguna organización de la sociedad civil cobra por participar en reuniones con la administración, ¿por qué soportamos un sistema de pagos para los sindicatos y la patronal más representativos?"

En esta línea, Martínez espeta que "en todas las autonomías han proliferado órganos de participación perfectamente inútiles que debaten sobre cambio climático, inmigración masiva, ideología de género y políticas similares que infectan de gasto innecesario las Administraciones Públicas. Pero el modelo es insostenible".

Desde el Partido Popular no han hecho referencia a que esta aprobación de la votación planteada por Vox responda a ese acuerdo de presupuestos entre las dos formaciones anunciado el pasado día 5 de junio por el presidente autonómico, Fernando López Miras.

De hecho, el diputado popular, Antonio Landáburu, ha alabado la "capacidad extraordinaria para llegar a acuerdos pensando en el interés de los ciudadanos de la Región de Murcia".

"Nos preguntan ustedes [PSOE] si preferimos pactar con Vox o con el PSOE de Santos Cerdán, de Ábalos, de Leire Díez... Yo lo tengo claro. Con ustedes nada hasta que no den explicaciones".

El popular detalla que "la ley de participación institucional se concibió en un momento para garantizar la participación de los sindicatos y la patronal en distintos asuntos del Gobierno regional".

"Con esta reforma eliminamos tan solo la obligatoriedad sin recortar ningún derecho, por lo tanto, no hay lugar a dudas de esta constitucionalidad".

Y es que el diputado socialista Alfonso Martínez, reprocha que la propuesta "no cuenta con un informe jurídico que avale la legalidad de lo que estamos votando", y apostilla que "comienza a materializarse el chantaje de Vox al PP".

Martínez ha defendido a los sindicatos asegurando que "no se les regala nada: reciben una ayuda anual por su aportación en más de 90 mesas de participación social".

De manera que tanto el PSOE como Podemos-IU han votado en contra de esta propuesta, pero no ha sido suficiente para contrarrestar la mayoría conjunta de PP y Vox.