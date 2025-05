López Miras pide una reunión con Sánchez para "poner freno al atropello que supone el recorte del trasvase Tajo-Segura"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha aprovechado la sesión plenaria que ha tenido lugar este viernes en la Asamblea Regional para anunciar que ha pedido "una reunión a Sánchez para que nos dé explicaciones sobre el recorte del trasvase Tajo-Segura".

"También me reuniré con el Comisario de Agricultura [de la Unión Europea] para que entre todos pongamos freno a este atropello que es el recorte del trasvase por parte del Gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez", ha manifestado el presidente autonómico del PP, en respuesta a una pregunta oral planteada desde el Grupo Parlamentario Popular sobre los efectos que tendría la aprobación del borrador con las nuevas normas de explotación sobre la Región de Murcia.

López Miras valora que este proyecto presentado la semana pasada por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) "es mucho más sangrante porque llega en el momento en el que hay más agua en España. ¿Cómo se puede plantear este hachazo cuando todas las cuencas hidrográficas están por encima del 80%, salvo la de Murcia, que no llega al 30%?"

El jefe del Ejecutivo autonómico detalla que estas normas de explotación, de ponerse en marcha, "pondrían de forma directa o indirecta a 300.000 personas en riesgo de pobreza, que son las que viven de él". Por eso, asegura que "no podemos permitirlo".

Por otro lado, la sesión plenaria de este viernes por la mañana tampoco ha servido para avanzar en las negociaciones por unos presupuestos autonómicos que están en un bloqueo absoluto. El presidente de Vox Murcia, José Ángel Antelo, ha vuelto a exigir a López Miras que rechace el Programa de Lengua y Cultura Árabe para contar con su apoyo para sacar adelante las cuentas de 2025.

Este es el mantra que han empleado los de Abascal en los últimos meses para justificar su negativa a apoyar la aprobación de los presupuestos de este año. Sin embargo, el presidente de la Región de Murcia ha respondido a Antelo pidiendo "responsabilidad": "Están intentado decir que el Gobierno regional ha implantado un programa de cultura marroquí. Eso no es verdad, no tenemos competencias para hacerlo y no lo hemos hecho, deberían intentar no confundir a la gente".

"Este programa viene de un tratado internacional, por lo que adquiere rango de ley, lo que está muy por encima de las competencias de las Comunidades Autónomas", explica López Miras. "Se trata de un programa que se desarrolla exclusivamente en colaboración entre el Ministerio y la Embajada de Marruecos, y lo imparten profesores funcionarios marroquíes. El Gobierno regional ni pone ni puede poner un solo euro ni tiene competencias sobre este".

Antelo defiende su postura amparándose en que Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, "no aplica este convenio". Sin embargo, López Miras responde que "si en otros lugares no se imparte es porque no hay ningún centro que lo haya solicitado, porque si lo hace, la Comunidad Autónoma está obligada a cumplir ese tratado internacional".

Negociaciones con Vox

En esta sesión plenaria, la portavoz del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM), Carmina Fernández, también le ha preguntado al presidente autonómico por los presupuestos de 2025, metiendo el dedo en la llaga por las negociaciones que mantienen los populares con Vox.

La portavoz del PSRM en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, este viernes. AR

"¿Qué más está dispuesto a entregar a la ultraderecha?", ha preguntado Fernández al presidente. "El secretario general del PSRM, Francisco Lucas, le ha ofrecido contar con el partido. Pero llevamos cuatro meses y medio de año y seguimos esperando. ¿Están esperando a que Vox termine de dictar cada una de las líneas ideológicas que ustedes están dispuestos a escribir de manera obediente?", reprocha en referencia a la oferta que planteó su partido en diciembre para negociar las cuentas al margen de los de Abascal.

En respuesta el presidente autonómico ha recriminado al PSOE que lleve "toda la legislatura sin presentar los Presupuestos Generales, en contra del mandato constitucional". Sobre las críticas que le han vertido por negociar con Vox, Miras explica que "vamos a llegar a un acuerdo con aquellos con los que tenemos más coincidencia.

"Ustedes, en su Congreso Regional hace dos meses, aprobaron que había que poner en marcha el impuesto de sucesiones, algo que no vamos a hacer nunca; también están en contra de que se den fondos a la educación concertada…", detalla López Miras, mostrando la lejanía existente entre su partido y los socialistas. "Pero nuestra intención es la de hablar con todos, antes de los 15 meses que ha tardado Sánchez en reunirse con Feijóo".