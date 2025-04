Montero apela al 'no a la guerra' de Irak y al descontento social del 15M para reflotar Podemos: "El Gobierno hace recortes"

La eurodiputada Irene Montero ha presentado en Murcia la Quinta Asamblea de Podemos, de cara a las próximas elecciones generales, y lo ha hecho argumentando que la formación morada es la única alternativa pacifista que hay en la izquierda, frente al PSOE de Pedro Sánchez que apuesta por el rearme siguiendo la hoja de ruta de la Unión Europea.

"Estamos muy determinadas que ante esta gran crisis a la que las élites mundiales están llevando a la humanidad, nosotras podemos responder levantando en España una izquierda orgullosa de ser de izquierdas y una izquierda de paz contra el rearme y una izquierda por el avance en derechos", tal y como ha subrayado Montero, a las puertas del Centro Municipal García Alix de Murcia.

El discurso de Irene Montero ha apelado a la nostalgia para reflotar el proyecto político de Podemos frente a las alianzas de PSOE y Sumar. Prueba de ello es su mención al 'no a la guerra' que la sociedad exhibió en 2003, protagonizando manifestaciones en Madrid y Barcelona contra la invasión militar de Irak, ordenada por el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, con el apoyo del presidente de España, José María Aznar, y el primer ministro de Gran Breitaña, Tony Blair.

Incluso ha tirado del malestar que había entre los jóvenes tras los recortes, a causa de la crisis del ladrillo, y que fue el germen de la creación del Movimiento 15-M. "Otro mundo es posible, otro mundo es necesario y urgente y nos va la vida en ello. La tarea política más importante que tenemos es defender la paz, igual que hace quince años, cuando la gente se reveló contra una gran coalición de austeridad en el mundo y en Europa, ahora mismo, la gente tiene que volver a decir 'no a la guerra', y a esta gran coalición de guerra y de austeridad", según ha recalcado Montero.

"Defendiendo la paz, estamos defendiendo nuestros servicios públicos, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras políticas de luchar contra las violencias machistas o nuestras pensiones", tal y como ha insistido la eurodiputada, acompañada por los candidatos de la Región de Murcia del equipo de Ione Belarray que aspiran a formar parte de la nueva dirección estatal de Podemos.

El concejal de San Javier por Podemos, Matías Cantabella (1d), este martes, esperando la llegada de Irene Montero. Badía

El discurso de Irene Montero también se ha centrado en cargar contra el socialista Pedro Sánchez, con el que compartió Consejo de Ministros la pasada legislatura, y para el que ahora no aprueba ni una de sus decisiones porque Podemos busca recuperar su espacio político de antaño, desmarcándose del PSOE y de todas sus decisiones.

"Estamos muy preocupadas por este plan para responder supuestamente a los aranceles que ha impuesto Donal Trump y la guerra comercial global que ha desatado. Ese plan incluye 14.000 millones de euros y vivimos con mucha preocupación que incorpora 5.000 millones de euros que se van a reconducir de los fondos de recuperación, de tranformación y resiliencia de Europa, que estaban destinados a la lucha contra la emergencia climática y a la transición energética, pero ahora los quieren reconducir a que nuestra civil se reconvierta en industria militar".

"Eso quiere decir que el Gobierno ya está empezando a hacer recortes y recortará 5.000 millones de euros que estaban destinados hacia a la transición ecológica, los va a redirigir a la economía de guerra. Nosotras pensamos que esa estrategia de rearme es un robo a mano armada a la ciudadanía, se va a sacar el dinero de nuestros servicios públicos y de las políticas que permiten cuidar del planeta y cuidar la vida, para destinarlo al complejo militar estadounidense", tal y como ha proseguido Montero, justo antes de lanzar un mensaje directo al Palacio de la Moncloa.

"Pedimos a Pedro Sánchez y al Gobierno de Pedro Sánchez que nos deje de mentir. No se puede hacer pasar por autonomía estratégica, cumplir al dedillo con las exigencias de rearme del señor Donald Trump. Creemos que ahora es más necesario que nunca no mirar para otro lado, comprometerse y hacer crecer las fuerzas de la paz y las fuerzas contra el rearme. 'Este es el país del no a la guerra'", tal y como ha reflexionado la eurodiputada.

"Alfombra roja" a PP y Vox

Montero ha presentado como la fuerza del "avance en derechos" a Podemos, "para que no les dejemos esta mierda de mundo a nuestros hijos y nuestras hijas". Incluso ha culpado al socialista Sánchez de estar poniendo "una alfombra roja" con sus decisiones, a un próximo gobierno liderado por "las derechas" de Partido Popular y Vox. "Nos convertimos en una economía de guerra, impulsamos el rearme y vamos a desmantelar lo que queda de nuestro estado bienestar ya dañado porque esto es lo que dice Europa".

Una y otra vez ha apelado a la ciudadanía al "no a la guerra", a posicionarse "en contra del rearme", al orgullo "de ser feministas", "antifascistas" y "antiracistas", frente "a una gran coalición que dice que no hay alternativa". Aunque al ser preguntada si cree que Sánchez debe convocar elecciones generales de forma anticipada, Irene Montero no ha sido capaz de posicionarse: "Eso es una decisión de Pedro Sánchez"

"Nuestro objetivo es muy claro, España necesita una izquierda fuerte, una izquierda autónoma del poder establecido, una izquierda con poder y de Gobierno, capaz de hacer que las cosas pasen. Capaz de hacer como hemos hecho en estos años que pasen cosas en España que son buenas para la gente de este país, aunque no lo quiera el bipartidismo y el Partido Socialista y el Partido Popular no lo quieran".