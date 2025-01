Carolina Martínez, nueva secretaria de Juventudes del PSOE de Murcia, reivindica "los derechos del colectivo LGTBI+”

Carolina Martínez acaba de ser elegida secretaria general de Juventudes Socialistas de la Región de Murcia (JSRM), organización dependiente del PSOE autonómico. Martínez asegura que la organización está "preparada para trabajar por una sociedad más justa": "Tenemos la fuerza para superar todos los retos que tenemos por delante".

La secretaria general ha realizado estas declaraciones en el XIX Congreso Extraordinario de JSRM celebrado en Águilas: "Estamos con muchas ganas de unirnos para reivindicar todas esas cosas que nos importan, un feminismo que esté presente, los derechos del colectivo LGTBI+ y una Región que cuide su medio ambiente, entre otras cuestiones".

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE de la Región de Murcia (PSRM), María Jesús López, ha afirmado que las Juventudes Socialistas tienen que ir de la mano del partido autonómico: "Estamos en un momento clave en la Región, ya está bien de que los ciudadanos estén sufriendo las políticas del PP, como su voto en contra en el Congreso del decreto Ómnibus, provocando que se recorten las pensiones, suba el precio del Cercanías y el autobús, y se reduzca el sueldo a miles de trabajadores que cobran el SMI".

Por otro lado, el hasta ahora secretario general de las Juventudes Socialistas en la Región, Miguel Ortega, ha dicho que en este proceso de renovación vuelve una nueva generación a dar un paso al frente. "Es momento de que gente nueva revitalice un proyecto que tiene muchos años para seguir llegando a los jóvenes, combatir el odio, la desinformación y los bulos, y para llegar a una generación que no ha visto otros gobiernos que no sean los del PP".

Finalmente, el secretario general del PSOE de Águilas y miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del PSRM, Juan Andrés Torres, ha afirmado que Juventudes Socialistas representa la respuesta a un "desgobierno" regional que destruye cada día el presente y el futuro de los jóvenes de la Región.

"Tenemos un Gobierno regional que no garantiza un proyecto de vida emancipador; incumple la Ley regional de Vivienda; no utiliza las herramientas que pone a su disposición el Gobierno de España con la ley estatal; no tramita el Bono Alquiler Joven, y que tiene los centros educativos sin los recursos necesarios para llevar a cabo su actividad", concluye Torres.