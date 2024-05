Denuncian al Consistorio de Murcia al Defensor del Pueblo por no instalar otro punto de reciclaje

El @AytoMurcia no pone contenedores de reciclaje ♻️ porque no le da la gana y para castigar a los vecinos de Senda de Granada Oeste. Ni reciclaje, ni acera, ni autobús, ni limpieza, ni seguridad, ni nada.



Pues no vamos a parar porque estamos ya hasta los 🥚🥚 pic.twitter.com/JAyaiUfwCV