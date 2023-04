Feijóo: "Sánchez pretende enfrentar a los presidentes autonómicos para él resistir en Moncloa"

Sexta visita de Alberto Núñez Feijóo a la Región de Murcia. No se puede negar que en Génova se están volcando con los populares murcianos para lograr una victoria holgada en las urnas, en las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo, que permita a Fernando López Miras gobernar sin pactos para que no se repita lo vivido en esta legislatura con la moción de censura de PSOE y Ciudadanos.

La mejor prueba de ello son las primeras palabras que Feijóo le ha dedicado a las 3.000 personas que han asistido al acto de presentación de los candidatos del PP a los 45 ayuntamientos de la comunidad murciana: "En este pabellón se está cocinando la mayoría necesaria para gobernar Murcia. De aquí va a salir la mayoría de gente que quiere gobernar con respeto y con honestidad la Región de Murcia".

El presidente nacional de los populares ha aprovechado el mitin para afear la política territorial que está desarrollando el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos. "Sánchez lo plantea todo como un conflicto entre territorios porque plantea que el gobierno debe estar sostenido solo por unos territorios", según ha reflexionado Feijóo.

"Piensa que ser presidente, consiste en enfrentar a los presidentes autonómicos para él resistir en el palacio de la Moncloa. No se puede delegar el Gobierno, el Gobierno se debe ejercer, el Gobierno supone desgastarte tú para que no se desgaste el país", tal y como ha proseguido el líder popular, recibiendo los aplausos del pabellón que ha rozado el lleno.

Alberto Núñez Feijóo, este sábado, llegando junto a Fernando López Miras al acto del PP en Murcia.

Durante su speech, Feijóo no se ha referido específicamente al Trasvase Tajo-Segura, amenazado por los nuevos caudales ecológicos del Plan del Tajo, pero a pesar de ello, el momento en el que ha recibido la mayor ovación de su intervención, siendo arengado al grito de 'presidente', se ha producido cuando Feijóo, en plena sequía que asola el país, se ha vuelto a comprometer a impulsar un Pacto Nacional del Agua si llega a Moncloa.

"En el Partido Popular, a nosotros nos preocupa el agua desde hace años. El agua ocupa un eje central en este partido. Tras cinco años sin mover un dedo, ahora Sánchez se preocupa por el agua y el clima: el clima electoral en el que estamos. Voy a decir en Murcia lo que he dicho en Castilla, en Valencia, en Andalucía y en el resto de las comunidades, me vuelvo a comprometer a impulsar y a aprobar un pacto nacional del agua en nuestro país. Es un compromiso público: es nuestra obligación", según ha zanjado.

"Un pacto con una planificación hidrológica en todo el país, en el que se garantice la inversión para almacenar el agua, para transportar el agua, para que se cumplan los objetivos esconómicos, sociales y medioambientales", según ha detallado.

La otra parte de su intervención la ha centrado en la reforma de la ley del solo 'sí es sí' que esta semana se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, gracias a la negociación de los populares con los socialistas. Todo ello en periodo de elecciones autonómicas y con las generales en el horizonte, algo a lo que se ha referido Feijóo para remarcar que el PP no ha negociado con el PSOE pensando en las urnas.

"Después de que Sánchez dijese que esa ley del 'solo sí es sí' tenía que ser copiada por toda la Unión Europea, hizo un amago de pedir perdón por el daño que estaba sufriendo en las encuestas", tal y como ha afirmado el dirigente dle PP. "Esto no sé si a nosotros nos vendrá bien en las urnas o nos vendrá mal, pero me da igual, solo sé que le viene bien a las mujeres y a los menores".

"El señor Sánchez evitó ir a votar al Congreso, quiso evitar la vergüenza de que el PP le solucionase el problema que él causó. Esto no va de apoyar al Gobierno o no, esto va de apoyar a nuestra gente, esto va de honestidad. A mí me daría vergüenza tardar 7 meses en reformar una ley, a mí me daría vergüenza mantener en el puesto a todos los responsables de ese error", según ha zanjado, en clara alusión a todo el staff del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.

"Esta semana el Gobierno se ha vuelto a romper porque unas ministras votaban a favor de la reforma del PP y otras en contra".

