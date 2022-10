Bronca en el Parlamento de Murcia por la imagen de las instituciones: 'Estercolero regional'

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha recibido duras críticas en el Hemiciclo por la última maniobra realizada por la Mesa de la Asamblea Regional, presidida por Alberto Castillo: uno de los expulsados de Ciudadanos por no apoyar la moción de censura. La maniobra en cuestión ha permitido arrebatar la portavocía del Grupo Mixto a María Marín, diputada de Podemos, asignándosela a Francisco Carrera, diputado que concurrió a las elecciones bajo las siglas de Vox, de forma que el PP mantiene el control de la Junta de Portavoces para ordenar la actividad parlamentaria.

Tal estrategia política ha motivado que el PSOE interpele al jefe del Ejecutivo autonómico, en la sesión parlamentaria de este miércoles, sobre la imagen que están dando las instituciones públicas fuera de la comunidad murciana. "Señor López Miras, ¿no le está causando sonrojo la imagen que está dando la Región de Murcia con un presidente como usted?", según ha preguntado el portavoz socialista, Francisco Lucas.

"A mí lo que me causa sonrojo es lo mismo que al resto de ciudadanos de la Región de Murcia y es tener una oposición como ustedes, muchas gracias", tal y como ha contestado el presidente murciano, Fernando López Miras, entre los aplausos de la bancada popular.

La escueta respuesta del líder del PP no ha hecho otra cosa que calentar los ánimos de una oposición que ya llegaba molesta a la sesión, debido al paso de los cuatro diputados de Vox al Grupo Mixto. Este grupo estaba liderado por Podemos, lo que permitía una alianza con el PSOE para marcar la agenda parlamentaria porque el voto de la Junta de Portavoces es ponderado: socialistas y morados votarían en nombre de 25 diputados. Tal escenario no ocurrirá al situar la Mesa de la Asamblea al parlamentario de ultraderecha, Francisco Carrera, como portavoz del Grupo Mixto: su voto ponderado en representación de Podemos y Ciudadanos beneficiará al PP.

De forma que Lucas ha comenzado por atacar con dureza a López Miras, aludiendo a unas imágenes difundidas en Twitter, donde el jefe del Ejecutivo regional aparece de fiesta en una discoteca, la madrugada del 14 de octubre, tras haber acudido a la plaza de toros de Murcia al concierto del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía.

Al presidente de Murcia, como a cualquier político, se le debe juzgar por sus políticas, no por salir de fiesta. La hipocresía y el amarillismo empobrecen la discusión pública. https://t.co/kFUP4NUR80 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) October 16, 2022

"Usted piensa que el PSOE viene a hablar de su vida privada, no se preocupe señor presidente, su vida privada nos da igual, eso sí, siempre que no se salte su propio confinamiento en plena pandemia o no utilice recursos públicos para su disfrute personal”, según ha criticado el portavoz socialista, en alusión al uso del coche oficial del popular López Miras para disfrutar del ocio nocturno -según recogían los citados tuits-.

"Lo que aquí nos preocupa es su gestión como presidente del Gobierno regional y lo que verdaderamente nos avergüenza es el deterioro al que somete permanentemente a las instituciones de la Región de Murcia", según ha reflexionado Lucas.

"Las instituciones están manchadas por usted, están manchadas de corrupción, transfuguismo, y manchadas de pucherazos, porque ese es su triste legado: señor presidente", ha enfatizado lucas. "Lo que nos avergüenza a toda la ciudadanía de la Región de Murcia es la compra de tránsfugas, porque transfuguismo es corrupción, y eso no se puede normalizar por el bien de la democracia y por el bien de las instituciones".

Las duras críticas socialistas obedecen a que en este mandato no hay una separación entre el poder legislativo y el ejecutivo. Todo está controlado por el PP desde que cerró un acuerdo con los tránsfugas de Ciudadanos y los entonces expulsados de Vox para tumbar la famosa moción de censura contra el presidente popular.

"Nos preocupa el descrédito de este Parlamento autonómico y el culpable de todo esto es usted: señor López Miras", ha insistido Lucas,antes de enumerar algunos escándalos de esta legislatura, como la vacunación del consejero de Salud, Manuel Villegas, saltándose el calendario Covid. "Lo que nos avergüenza es que mientras la ciudadanía estaba en plena pandemia, los altos cargos del PP y sus amigos se vacunaban antes que los sanitarios y antes que nuestros mayores: algo imperdonable".

El portavoz socialista, Francisco Lucas, este miércoles, durante su interpelación al presidente de Murcia, Fernando López Miras, en la Asamblea Regional.

Tales palabras han motivado reproches airados de la bancada del PP, lo que ha propiciado la interrupción de la sesión y una llamada al orden de Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional.

"Señor Lucas, usted podría haber hablado de temas que le importan a la ciudadanía, pero ha decido hablar de lo que le importa al PSOE, dando muestras de que el PSOE no ha superado cómo en mitad de la tercera ola de la pandemia, cuando las familias tenían miedo, cuando cada mañana teníamos que ver el número de ingresos y de fallecidos, ustedes aprovechaban un sótano de la Moncloa, con su jefe, Pedro Sánchez, para presentar una moción a un Gobierno regional que estaba trabajando", tal y como ha contestado Fernando López Miras.

El presidente autonómico ha recordado que la Fiscalía exculpó de responsabilidad penal al exconsejero de Salud y a los altos cargos del Servicio Murciano de Salud, por saltarse el calendario de vacunación contra la Covid: "Ha lanzado acusaciones que el PSOE se ha encargado con Podemos de llevarlas a los tribunales, porque ustedes judicializan la política para ganar en el juzgado lo que no son capaces de ganar en las urnas, pero los jueces siempre les han quitado la razón".

"Sinceramente, yo creo que a los ciudadanos de la Región de Murcia lo que les sonroja es que vayan a cerrar el Trasvase Tajo-Segura mientras ustedes miran para otro lado", según ha proseguido López Miras, enumerando situaciones "verdaderamente preocupantes" para los murcianos, como la subida del recibo de la luz, la inflación...

"Lo que sonroja a los ciudadanos, señor Lucas, es que mientras están inmersos en una crisis económica y social como nunca antes se ha visto, mientras que lo tienen muy difícil para llegar a fin de mes, ustedes, en el PSOE, están más preocupados por pactar con los herederos de ETA y los separatistas catalanes, antes que tomar medidas para ayudar a esas familias, y lo que les sonroja todavía más es que el PSOE sea incapaz de abordar cómo lo están pasando las familias y solo hablen de ustedes: de quién va a hablar o no va a hablar en una Junta de Portavoces".

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, este miércoles, en la Asamblea Regional, antes de responder a la interpelación del PSOE.

La sesión de la tarde del miércoles ha sido de alto voltaje como la de la mañana. Prueba de ello es que la portavoz de Podemos, María Marín, ha subido a la tribuna vestida con un mono de protección anticontaminación, con el objetivo de denunciar "el asalto antidemocrático" al Grupo Mixto que ha perpetrado el PP, Vox y los tránsfugas de Ciudadanos.

Marín ha mostrado un cartel donde se podía leer: 'Estercolero regional'. La diputada morada ha defendido el uso de un mono para evitar "mancharse con la inmundicia que inunda la Asamblea Regional", debido a que esa institución se ha convertido en "un vertedero que recoge lo peor de la política murciana".

La intervención de la portavoz morada ha sido especialmente dura para denunciar la "absoluta anormalidad" que está marcando esta legislatura, "cuando la principal institución democrática de la Región de Murcia, en la que deberían estar representadas las voces de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma, es un estercolero que apesta a corrupción, hiede a transfuguismo y despide un olor insoportable a autocracia".

