El recado de Olona a Vox: "Hoy compruebo cómo algunos se apenan de que no tenga un cáncer"

Entre abucheos, insultos -¡fuera fascistas!'- y custodiada por una veintena de agentes de la Policía Nacional para evitar altercados con la protesta convocada por la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Murcia. De esta forma ha llegado Macarena Olona al Campus de la Merced para impartir una conferencia como abogada del Estado, cuya antesala ha sido un canutazo con los medios de comunicación donde ha protagonizado una rajada política de quince minutos contra Vox.

"Están activando la maquinaria de triturar carne, con unas similitudes de otros partidos más antiguos y yo solo les puedo decir que recuerden que no soy ETA", tal y como ha criticado la que fue portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. Macarena Olona ha "lamentado profundamente" que la cúpula del partido de extrema derecha le haya "cerrado toda posibilidad de poder seguir caminando juntos por Andalucía y por España".

Olona no ha dudado en mostrarse dolida por la actitud que han mantenido con ella: Santiago Abascal, Javier Ortega Smith o Iván Espinosa de los Monteros. "Hoy compruebo cómo algunos se apenan de que no tenga un cáncer y que los problemas iniciales de salud hayan resultado ser un problema con la tiroides que ya está superado".

Macarena Olona, este viernes, a su llegada a la Universidad de Murcia para impartir una conferencia como abogada del Estado.

En medio de una nube de periodistas y de decenas de admiradores que ansiaban un selfi, la exportavoz de Vox en la Cámara Baja ha recordado que ella tenía previsto reunirse con Santiago Abascal en septiembre, con el objetivo de valorar su vuelta a la actividad con el partido, pero ha desvelado que sus problemas de salud han sido utilizados por la cúpula de la formación para acabar con su carrera política.

"Viendo las reacciones y cómo se ha puesto en marcha la maquinaria trituradora de carne, desde luego, yo me pregunto si algunos vieron mi enfermedad como la excusa perfecta para sacarme de la primera línea política, máxime cuando hay un momento en la política española en el que vemos la tendencia de apartar a las mujeres políticas que destacan gracias al favor de los españoles", según ha reflexionado.

La visita de Olona a la capital del Segura no ha causado disturbios, a diferencia de la batalla campal que tuvo lugar la pasada semana en Granada. Todo ello, a pesar de que algunos de los seguidores de la exportavoz del Congreso han provocado a los estudiantes y radicales de izquierdas que estaban celebrando una concentración fuera del Campus de la Merced. De hecho, los agentes les han reprendido por salir al exterior a buscarles y les han obligado a formar una barrera policial con los manifestantes para evitar que la situación pasara de los insultos a las manos.

La protesta se ha reducido a proclamas del tipo: '¡Fuera fachas de la universidad!' o '¡Murcia será la tumba del fascimo!'. El mayor momento de tensión se ha vivido cuando Macarena Olona ha entrado por la plaza anexa al Campus de la Merced, justo al lado de los manifestantes, y el dispositivo policial ha tenido que custodiarla hasta el Paraninfo donde iba a ofrecer su conferencia. Ese pequeño recorrido ha estado marcado por una mezcla de insultos y gritos de admiración.

Uno de los momentos de tensión de la protesta organizada por la Asociación de Estudiantes de la UMU contra la conferencia de Macarena Olona.

Seguirá recorriendo el país

"Hoy, a diferencia de finales julio, todos los españoles conocemos que si no estoy en Vox, no es por mi voluntad, ya no puedo llevar conmigo esa losa", tal y como ha zanjado, antes de mandar un recado a los dirigentes del partido de Abascal: "Esto no es el final del camino, esto es solo el principio".

Macarena Olona seguirá con su particular peregrinación por toda España, pero no lo hará para formar un partido político. La abogada del Estado ha remarcado en varias ocasiones que no impulsará una formación, aunque ha puesto una cláusula para no hacerlo: Vox debe seguir siendo una alternativa de gobierno, lo que se traduce en que estará pendiente de los resultados de la formación en comicios autonómicos, como en 2023 en Murcia, así como en las próximas elecciones generales.

"Puedo decir a los españoles que en este camino que inicio estoy a disposición de todos ellos con sentido de Estado, de tal manera que no voy a liderar un partido político distinto a los que actualmente existen, a pesar de tener la financiación y los ofrecimientos, a pesar de haber escuchado las voces que me han dicho que de un paso al frente y de estar en disposición de hacerlo", según ha aclarado Macarena Olona. Incluso ha hecho un llamamiento a los militantes que se han dado de baja del partido, para que antepongan a España, por encima de Vox y su actual cúpula.

"No voy a formar un partido político porque creo que en el momento actual sería una auténtica irresponsabilidad y supondría fragmentar un tablero político que es lo que menos necesitan los españoles: ¿Qué va a ocurrir a lo largo del camino? Es algo que solo podremos saber según nos vayan llevando nuestros pasos".

