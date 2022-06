Lluvia de exabruptos al PP en el Debate del Estado de Murcia: "Gobierno talibán, bastardo, tránsfuga..."

La segunda sesión del Debate del Estado de la Región de Murcia ha puesto de manifiesto que en lo que queda de legislatura no se cerrarán grandes pactos entre el Gobierno que lidera el PP y la oposición. Y la clave de todo ello vuelve a ser la moción de censura que los populares frenaron con un episodio de transfuguismo inédito en la Asamblea Regional, al incorporar al Palacio de San Esteban a parlamentarios de Cs y Vox. Tanto PSOE como Podemos y Ciudadanos han recordado este miércoles lo sucedido en marzo, dedicando todo tipo de exabruptos al Ejecutivo autonómico que preside Fernando López Miras.

"La única solución para la Región de Murcia es un cambio de gobierno ante la incapacidad de un Gobierno bastardo apoyado por tránsfugas y expulsados que no representan a nadie", tal y como ha criticado Francisco Lucas, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. "Qué vergüenza que un puñado de tránsfugas y que un puñado de expulsados estén condicionando el futuro de esta comunidad. Señor López Miras, usted ha corrompido las instituciones y tiene el triste honor de ser el único presidente tránsfuga en la historia de la democracia".

Tan dura ha sido la intervención de Lucas que el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, ha tenido que llamar al orden a la bancada popular donde el portavoz del PP, Joaquín Segado, se ha mostrado especialmente gesticulante con el diputado del PSOE. El mejor ejemplo de que este Debate del Estado de la Región se cerrará sin acuerdos de calado es el rechazo público que ha mostrado el PSOE a sumarse al Pacto por las Infraestructuras del Transporte de la Región, que el Gobierno murciano firmó este lunes con 37 entidades económicas y sociales.

[López Miras logra implicar a UGT y CC OO en su pacto por las infraestructuras del transporte de Murcia]

Los discursos que se han escuchado en el Hemiciclo durante el Debate del Estado de la Región olían a precampaña electoral. Así lo demostró ayer el presidente de Murcia, Fernando López Miras, con una intervención marcada por los anuncios de inversiones, nuevas leyes y proyectos. Y así lo han demostrado hoy en el PSOE, Podemos y Ciudadanos con críticas durísimas contra el Gobierno autonómico.

La portavoz de Unidas Podemos, María Marín, este miércoles, exhibiendo una foto con la "poltrona" del presidente de Murcia, Fernando López Miras.

El primero en abrir fuego electoral ha sido el socialista Lucas, al reprochar a López Miras que será el único candidato del próximo congreso autonómico del PP porque desde Génova han frenado la candidatura alternativa de la alcaldesa de Archena: Patricia Fernández, conocida como la 'Ayuso de Murcia'. "Usted ha vuelto a ser elegido a dedo. Nunca gana unas elecciones. ¿No le da vergüenza que su partido no sea capaz de hacer unas primarias porque a lo mejor no las gana usted?"

El segundo momento de precampaña ha sido la propuesta del PSOE de firmar "un contrato social" con los murcianos, "basado en siete grandes ejes", con el objetivo de mejorar la sanidad y la educación pública, recuperar el ecosistema del Mar Menor, potenciar las políticas sociales y el papel de los jóvenes en la sociedad. "Urge un contrato social para recuperar la confianza en las instituciones y los políticos", tal y como ha zanjado Francisco Lucas, recibiendo los aplausos de su bancada.

"Señor López Miras, usted no ha ejercido de presidente, sino de oposición a Pedro Sánchez, esa estrategia es vieja, puede que le de resultados electorales, pero está suponiendo la ruina de esta comunidad". Tal reflexión ha llevado a Lucas a recordar al PP un par de cuestiones. Una: en esta legislatura en el Palacio de San Esteban se han producido 40 dimisiones entre consejeros, secretarios y directores generales. Y dos: el Gobierno de España ha entregado 2.000 millones en fondos extraordinarios a la Región de Murcia desde que estalló la Covid.

La llegada al atril de María Marín, portavoz de Unidas Podemos, no ha supuesto un cambio en el tono del discurso dirigido al presidente regional y "su corte de tránsfugas". Marín ha expuesto datos estadísticos que sitúan a Murcia a la cola de políticas sociales: "Solo 2 de cada 100 niños reciben una beca de comedor; el 65% de los trabajadores no cobra más de 1.000 euros; en Servicios Sociales se destinan 317 euros por habitante...".

Marín ha tildado de "talibanes" a los diputados populares por las políticas que están desarrollando en materia de interrupción del embarazo de manera voluntaria, a través del Servicio Murciano de Salud. "Ustedes, señores del PP, dejan en mantillas a los republicanos de Trump".

La portavoz morada se ha mostrado muy contundente con la situación de la violencia de género en la comunidad murciana, parafraseando una de las coletillas que suele emplear López Miras: "Murcia, la mejor tierra del mundo, está a la cabeza de violencia machista en España, se registran 19 denuncias al día, la tasa de víctimas menores de edad se ha disparado en nuestra comunidad un 650%…". Todo ello ha llevado a Marín a lanzar una pregunta al presidente autonómico, por haber entregado a Vox la Consejería de Educación para tumbar la moción de censura: "¿Va a echar de su Gobierno a los miembros que niegan la violencia de género?"

La intervención de María Marín ha culminado con la parlamentaria mostrando la foto de una silla de despacho, elevando todavía más la dureza de las críticas contra la gestión de López Miras al afirmar lo siguiente: "Su único proyecto para la Región de Murcia es esta poltrona. Agarrarse a este sillón y al poder le cueste lo que le cueste, este es su único proyecto para la próxima legislatura".

La diputada naranja Ana Martínez Vidal, este miércoles, antes de subir al atril para intervenir en el Debate del Estado de la Región de Murcia.

La crispación que se respiraba en la Asamblea Regional no ha bajado ni un milímetro con las intervenciones que se han repartido los dos únicos diputados reconocidos por Ciudadanos: Ana Martínez Vidal y Juan José Molina.

Cada uno ha estado once minutos sobre el atril para lanzar crítica tras crítica al Gobierno murciano. "Usted, señor López Miras, anunció ayer una Ley de Autonomía Fiscal y todos sabemos que es otro brindis al sol o es que ahora va a ser un 'independentista' económico: ¿Habría hecho lo mismo si Feijóo hubiese estado en la Moncloa?", tal y como ha ironizado Martínez Vidal, diputada que antaño fue portavoz del Ejecutivo de López Miras.

"La deuda regional vuelve a marcar un máximo histórico, diez puntos por encima de la media nacional, solo superada por Cataluña y Valencia. La única realidad, es que cuando usted llegó al Gobierno regional hace cinco años había una deuda de 5.160 millones y la ha incrementado un cien por cien: más de 11.500 millones de euros", según ha precisado la diputada naranja. "La capacidad inversora de este Gobierno tránsfuga se ha reducido a la mínima expresión y la mejor prueba de ello es la Zona de Actividades Logísticas de Cartagena que siguen sin terminar".

Martínez Vidal, por undécima vez, ha invocado el transfuguismo en el Hemiciclo autonómico, sellando uno de las sesiones más crispadas de las que se recuerdan en un Debate del Estado de la Región. "Este gobierno tránsfuga tiene para todos y no hay colectivo que no se haya manifestado ante sus puertas: asociaciones del Mar Menor, funcionarios, bomberos…".

El parlamentario Juan José Molina ha recogido el testigo del atril para proseguir haciendo sangre con lo sucedido en esta "legislatura aciaga", marcada por la moción de censura que su partido pactó en Madrid con el PSOE para sacar al PP del Palacio de San Esteban en Murcia: "Una moción estrepitosa, con el resultado de un gobierno estrafalario con diputados que solo se representan a sí mismos y tránsfugas en las consejerías más importantes. Esta situación clama al cielo y usted, señor López Miras, parece que es el único que no se da cuenta del ridículo democrático que está haciendo la Región de Murcia".

Molina ha reprochado que tras la moción de censura, la segunda mitad del mandato está transcurriendo marcada por el "desprecio" del Gobierno murciano a los 390.000 votantes que sumaron en los últimos comicios: Cs, PSOE y Podemos. "La política no es que usted llegue a acuerdos con 7 diputados, la política es llegar a acuerdos con la oposición. Deshágase de los tránsfugas, señor López Miras, ahora tiene la oportunidad de mostrar que los intereses de los murcianos están por encima o váyase".

