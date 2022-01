Hacienda pagará 91,4 millones a Murcia por el IVA de 2017: López Miras gana la batalla a Montero

Noticias relacionadas Murcia pedirá al Gobierno que aplique el IVA superreducido a la factura de la luz del sector primario y agroalimentario

El Gobierno de la Región de Murcia retirará el proceso judicial que había emprendido contra el Ministerio de Hacienda a cuenta de la recaudación del IVA de 2017. En el citado año, el Ejecutivo murciano recibió 206 millones de euros a cuenta de la liquidación del sistema de financiación autonómica, pero consideraba que dicha cantidad debía ascender a 291 millones y emprendió acciones legales.

La consejera de Empleo, Empresa, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, ha confirmado que en el último Consejo de Gobierno se ha acordado "retirar los procedimientos judiciales que teníamos pendientes para lograr ese abono". Todo ello se produce después de que el departamento de la ministra María Jesús Montero haya reconocido que a la autonomía murciana le correspondían 291 millones por el IVA.

Miguélez ha detallado que la deuda alcanzaba los 85,88 millones de euros, a los que habrá que sumar otros 5,5 millones en concepto de intereses de demora, por los cinco años transcurridos, de forma que el Gobierno murciano percibirá un total de 91,4 millones. "Mediante el acuerdo aprobado en el Consejero de Gobierno, este ejecutivo acepta este dinero que el Gobierno central le adeudaba a todos los murcianos", tal y como ha reflexionado la portavoz.

"Desde el Gobierno regional estábamos convencidos desde el primer momento que nuestras reivindicaciones eran justas", según ha sostenido la consejera de Empleo, Empresa, Universidades y Portavocía. De hecho, Miguélez ha llegado a tildar de "lamentable" que el Ejecutivo central de coalición, entre PSOE y Podemos, no escuchase los requerimientos del Palacio de San Esteban, "obligándonos a recurrir a la vía judicial" para defender los intereses de un millón y medio de murcianos.

El IVA es solo un caballo de batalla más de los muchos que viene manteniendo, a lo largo de toda la legislatura, el Gobierno de Fernando López Miras con el Gobierno de Pedro Sánchez. Valgan como ejemplo: la recuperación ambiental del Mar Menor, la repercusión del Plan de Cuenca del Tajo en el Trasvase Tajo-Segura, la gestión de la pandemia de coronavirus o los fondos europeos Next Generation.

Prueba de ello, es que aprovechando esta "victoria" en la pugna política que vienen manteniendo ambas administraciones, el presidente de la Región de Murcia, el popular López Miras, no ha dejado pasar la oportunidad para exponer "el paralelismo" que a su juicio existe entre la batalla por el IVA y la asignación desde la Moncloa de los fondos europeos Next Generation. "Vamos a llegar hasta el final para que el reparto sea transparente y justo, algo que no está ocurriendo".

1.050 proyectos

Para añadir más leña al fuego cruzado entre los ejecutivos murciano y central, López Miras ha recordado que "la Región hizo su trabajo, junto a más de 200 entidades públicas y privadas definimos 1.050 proyectos, valorados en más de 15.000 millones de euros, que se enviaron al Gobierno de España, pero de momento no sabemos nada".

El presidente murciano ha finalizado insistiendo en una idea recurrente en su discurso en este mandato: la discriminación de Moncloa al Ejecutivo que preside."Vemos cómo cada semana se reparten fondos europeos a otras comunidades, sin saber exactamente cuál es el criterio, pero coincidiendo en que suelen ser del mismo signo político que el Gobierno central".

Por tanto, y a tenor del contenido de las últimas declaraciones del presidente de la Región y de la portavoz autonómica, los cuales coincidieron en calificar el tema del IVA en una "victoria de los murcianos", solo viene a confirmar que este no será el último frente que se abra entre la Comunidad de Murcia y el Gobierno central durante los próximos meses.

