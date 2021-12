El presidente de Murcia antes del cónclave con Sánchez: "Ha recortado en Sanidad en la sexta ola"

Noticias relacionadas Pedro Sánchez retoma su protagonismo antiCovid pero sin ninguna nueva propuesta

Luz verde para aplicar la tercera dosis de la vacuna a toda la pobación, una Ley de Pandemias y retomar el Fondo Covid para las autonomías. Esas serán las peticiones del jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, este miércoles, en la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez. "Las comunidades no hemos pedido esa reunión con el presidente Sánchez porque ya hemos visto que su implicación en la gestión de la pandemia es nula. Ahora, una vez que la ha convocado, estaremos ahí y escucharemos sus propuestas, si es que las tiene", reflexiona López Miras a preguntas de EL ESPAÑOL.

Para el presidente del Gobierno de la Región de Murcia llega con demora la convocatoria: con la sexta ola en todo su apogeo de contagios y con la Nochebuena a la vuelta de la esquina. "Está claro que las decisiones que se tomen, si es que se toma alguna, van tarde. Pero esto es algo que caracteriza al Gobierno central: siempre llega tarde a todo", lamenta Fernando López Miras. "Nadie entendería que Sánchez nos convoque y no lleve alguna propuesta concreta sobre la que debatir u opinar".

La Junta de Andalucía también ha avanzado su intención de solicitar al presidente del Gobierno de España que elabore una Ley de Pandemias, que sirva de marco legal para el conjunto de actuaciones que se adopten desde las comunidades, y que vuelva a destinar en 2022 el Fondo Covid para que las autonomías hagan frente al gasto sanitario extra derivado de la batalla contra el coronavirus.

Esas dos peticiones también son compartidas por el presidente de Murcia. De hecho, Lopez Miras, después de que el estado de alarma pasara a mejor vida, fue uno de los primeros líderes autonómicos en solicitar a la Moncloa una Ley de Pandemias: "Es urgente que el Gobierno asuma su responsabilidad de una vez por todas y coordine las actuaciones de todas las comunidades. No se puede luchar contra el virus de diecisiete formas distintas porque el coronavirus no entiende de fronteras. En toda Europa estamos viendo cómo sus gobiernos toman decisiones de país, sin embargo, en España, Sánchez prefiere mirar hacia otro lado".

Además, el Gobierno murciano viene reclamando desde la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes que en 2022 se inyecten otra vez los Fondos Covid a todas las autonomías para reforzar las plantillas Atención Primaria y de los hospitales.

"Lamentablemente, el Gobierno central se desentendió de la pandemia hace ya demasiado tiempo, de hecho, la ha dado por terminada como lo demuestra el hecho de que no vaya a destinar ni un euro para los gastos sanitarios derivados de ella. Dicho de otra forma: Pedro Sánchez ha recortado en Sanidad en plena sexta ola con los contagios descontrolados", tal y como critica el Jefe del Ejecutivo murciano a dos días del cónclave de presidentes autonómicos.

El presidente de la Región, Fernando López Miras, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Efe / Emilio Naranjo

- ¿Qué valoración hace el presidente de la Región de Murcia de la gestión que está realizando el Gobierno central de la sexta ola?

- La gestión la estamos haciendo las comunidades autónomas. De hecho, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha repetido en los distintos Consejos Interterritoriales de Salud que el Ministerio no tomaría ninguna decisión sobre la pandemia. El Gobierno central se ha desentendido de la pandemia, nos dejó a las autonomías sin herramientas jurídicas para luchar contra el virus, se niega a aprobar una Ley de Pandemias y, además, ahora nos deja sin dinero del Fondo Covid para afrontar los gastos sanitarios. Es un auténtico despropósito que demuestra que Sánchez no ha aprendido nada en casi dos años de pandemia.

- ¿Qué opina del ritmo de vacunación de la tercera dosis en nuestro país?

- Es urgente poder administrar ya la tercera dosis a toda la población. Así lo hemos pedido al Gobierno central. La vacuna nos está ayudando a reducir el número de fallecimientos, por eso es urgente reforzar la protección de todos. Las comunidades autónomas, que somos las que estamos encargándonos de ese proceso de vacunación, estamos vacunando al ritmo adecuado, dentro de los límites que nos marca el Ministerio.

- ¿Considera necesario adoptar medidas drásticas para atajar la sexta ola, como un toque de queda, retomar el teletrabajo en aquellas actividades no esenciales, reducir al mínimo la cifra de asistentes a reuniones sociales o cerrar la hostelería?

- Si es necesario, o no, lo tendrán que decir los expertos que integran nuestro Comité Covid. Lo que sí creo es que no podemos vivir como si no hubiera pandemia. Las vacunas nos están ayudando a evitar muchas muertes, pero no debemos pensar que vivimos en una situación de normalidad porque no es así. Estas navidades no serán las que a todos nos gustaría, pero es necesario seguir manteniendo la máxima prudencia. Mientras el virus esté activo, no nos queda otra.

- ¿Las comunidades gobernadas por el PP harán frente común en la conferencia de presidentes para exigir una Ley de Pandemias, el Fondo Covid o que se autorice la tercera dosis a toda la población?

- Cuando se trata de cuestiones sanitarias y de algo tan serio como luchar contra una pandemia no caben los colores políticos. Desde la Región de Murcia vamos a hacer lo que siempre hemos hecho: actuar siguiendo las directrices de los profesionales en Epidemiología y Salud Pública. Evidentemente, es urgente avanzar con la tercera dosis en todos los grupos de población y también es necesaria esa Ley de Pandemias. Al final, la desidia de Sánchez nos ha llevado a 17 formas distintas de actuar. Ya tuvimos 17 navidades distintas, 17 inicios de curso distintos y, lamentablemente, ahora parece que la historia se va a volver a repetir.

El presidente murciano avanza que si tras la conferencia no se logra recuperar el Fondo Covid para las autonomías, desde el Palacio de San Esteban destinarán el dinero necesario a reforzar el sistema sanitario. "No escatimaremos ni un céntimo si se trata de garantizar la mejor sanidad para los murcianos. Frente a los recortes del Gobierno central, hemos reforzado los presupuestos para 2022 con el objetivo de blindar la sanidad y garantizar los recursos en la lucha contra la pandemia", subraya López Miras. "Destinaremos 6 millones de euros diarios a sanidad".

- A la vista de la elevada tasa de contagios que se viene registrando a diario en Murcia en las últimas fechas, ¿el Gobierno de la Región piensa poner en marcha nuevas medidas antes de Nochebuena?

- Tomaremos todas las medidas que sean necesarias y que nos indiquen los profesionales sanitarios en el momento en que ellos lo recomienden, como hemos hecho desde el inicio de la pandemia.

