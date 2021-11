Tenso cara a cara en las primarias del PSOE-Murcia con denuncias de "faltas de respeto a compañeros"

La 'compañera' Lourdes Retuerto y el 'compañero' José Vélez han protagonizado este martes el debate de las primarias a la Secretaría General del PSOE de la Región de Murcia. La senadora ha llegado a la campaña, con 216 avales, con la vitola de candidata alternativa, mientras que el delegado del Gobierno, tras presentar 2.494 avales, asume el rol de candidato oficialista, como amigo personal del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Ni que decir tiene que el aparato de partido de Ferraz se juega mucho en estas primarias si pierde Vélez, ya que sería el segundo bochorno de la legislatura después del desastre de la 'operación Madrid'. Aquella que autorizó en marzo una moción de censura de PSOE y Ciudadanos contra el PP, que no solo fracasó, sino que además reforzó al popular Fernando López Miras en el Barómetro de Primavera del Cemop, dejándole a un escaño de la mayoría absoluta en la Asamblea Regional.

En Madrid habría un terremoto si cae José Vélez por tres motivos. El primero, porque su candidatura abraza el discurso "progresista" y "municipalista" de Pedro Sánchez. En segundo lugar, porque el secretario general y presidente del Gobierno tuvo un guiño claro con Vélez, en el Congreso de Valencia, al meter en su nueva Ejecutiva Federal a una de las dos personas que dirige su campaña en las primarias: Francisco Lucas, nuevo secretario de Transparencia y Regeneración Democrática.

Y en tercer lugar: Vélez fue uno de los hombres de confianza del secretario saliente de los socialistas murcianos, Diego Conesa, y que también es amigo personal del presidente del Gobierno. De hecho, una fuente socialista confirma que los tres se reunieron en Valencia, junto a Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE.

Durante el debate por la Secretaría General del PSOE, el 'compañero' José Vélez ha apostado por un proyecto de "socialismo de corazón", cimentado en la victoria electoral que consiguió en los últimos comicios autonómicos el equipo del secretario saliente Diego Conesa. Nada que ver con la propuesta reformista de la 'compañera' Lourdes Retuerto, que aboga por cambios internos en las dinámicas de funcionamiento del aparato de partido: "El PSOE tiene que estar en perpetuo desarrollo, cambiando como lo va haciendo la sociedad".

Uno de los momentos del debate de las primarias al PSOE retransmitido en Youtube.

La senadora quiere introducir en la estructura orgánica: la Secretaría del Militante. "Para solucionar los problemas de las agrupaciones locales", "volver a captar el talento en las casas del pueblo" e "interconectar a la militancia con el aparato de partido". Tal propuesta ha molestado al delegado del Gobierno, ya que se lo ha tomado como una crítica al trabajo del equipo de Diego Conesa.

"Tú asumes que no se ha hecho nada en cuatro años, pero tú vas libre de mochila", ha criticado Vélez, al tiempo que ha considerado que su propuesta "falta al respeto de la dirección saliente". Retuerto le ha contestado que "yo llevo la mochila del trabajo" y ha insistido en "transformar" el partido desde la militancia: "La política de abajo arriba".

Los dos candidatos han protagonizado un empate técnico en llamadas de atención por parte del moderador, bien por excederse en sus tiempos de intervención o por interrumpirse mutuamente. También se han mostrado nerviosos a la vista de las veces que han comenzado a hablar olvidándose de que el micrófono estaba apagado.

Segundo bloque: más tensión

Otro de los momentos tensos se ha producido en el segundo bloque de debate, cuando Lourdes Retuerto ha subrayado que "hay que dejar el socialismo de salón y pisar la calle". La senadora ha dado a entender que la actual ejecutiva ha perdido la conexión con la sociedad murciana, al asegurar que hay que "recuperar el tejido social", instando a retomar "el socialismo que se introduce en colectivos y es el referente de los sindicatos".

Tales consideraciones han sido reprendidas con contundencia por José Vélez: "Compañera Lourdes, llegas cuatro años tarde. Es una falta de respeto a los compañeros de la dirección saliente". La tensión ha alcanzado su mayor nivel cuando Vélez ha reprochado a Retuerto los comentarios de ciertos perfiles de Facebook: "Están insultándome en las redes, eso no suma, eso no hace partido y eso no fortalece".

El debate se ha prolongado algo más de una hora y el 'streaming' de YouTube no ha llegado a congregar ni a 300 personas: un dato llamativo si se tiene en cuenta que se trata de unas primarias y el PSRM cuenta con más de cinco mil militantes.

Los dos candidatos han coincidido en sus numerosos ataques a la gestión del Partido Popular al frente del Palacio de San Esteban: "solo 2 de cada 100 niños acceden a becas de comedor", "447.000 murcianos están en riesgo de pobreza", "la deuda regional supera los 11.000 millones", "la catástrofe ambiental del Mar Menor", "la falta de respeto a los murcianos por saltarse el calendario de vacunación del coronavirus", "la derecha de los tránsfugas"... La lista de críticas ha sido kilométrica.

El debate se ha realizado sin público por la pandemia de coronavirus. PSRM

Dos modelos de partido

También han coincidido a la hora de remarcar que sus proyectos de partido "para sacar a la derecha del Gobierno regional", y revalidar en 2023 la victoria en las elecciones autonómicas, pasan por apostar por la igualdad de género, la justicia social, la recuperación ambiental del Mar Menor, potenciar las políticas sociales y los servicios públicos: desde la educación a la sanidad.

Más allá de eso, cada uno tiene su hoja de ruta. El delegado del Gobierno, José Vélez, ha apostado "por un partido unido, fuerte, reforzado y con rumbo claro". En ese sentido, se ha marcado como prioridad renovar y regenerar las instituciones, acabar con red clientelar del PP, atajar las listas de espera de la sanidad pública, apostar por la agricultura, el agua, la mejora de las infraestructuras regionales y la transformación digital. Todo ello, desde un PSOE "moderno, conectado con lo urbano, sin perder de vista las zonas rurales".

La senadora Lourdes Retuerto apuesta por "un proyecto de futuro para avanzar", a través de la actualización tecnológica de las estructuras del PSOE, la interconexión de las casas del pueblo por comarcas, convirtiéndolas en referentes sociales de sus vecinos, la creación de una Secretaría del Militante, y la puesta en valor del patrimonio y la cultura de los municipios.

"El municipalismo como hoja de ruta que vertebre nuestra acción de partido". Para ello considera que la labor de los Ayuntamientos, donde el PSOE tiene la mayoría de los 45 que hay en la Región, tiene que ser la punta de lanza de cara a los próximos comicios autonómicos. También ha considerado necesario buscar el voto de los simpatizantes progresistas del PSOE endureciendo el discurso: "Afear con mayor intensidad la labor del Gobierno regional".

La opinión de la militancia se conocerá el día de las votaciones: el 20 de noviembre.

Sigue los temas que te interesan