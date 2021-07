García-Egea y López Miras critican que Moncloa no destina a Murcia fondos europeos de recuperación

El PP ha sacado la artillería política para exigir al presidente, Pedro Sánchez, fondos europeos para la Región de Murcia. El líder de los populares murcianos, Fernando López Miras, y el secretario general popular, Teodoro García-Egea, han aprovechado un Comité de Dirección del partido para denunciar que el Gobierno de España no ha destinado ninguna partida económica a la comunidad murciana, procedente del plan de recuperación europeo para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus.

García-Egea ha explicado que en Génova disponen de un sistema para "monitorizar" el grado de ejecución de los citados fondos. Después de explicar que analizan datos de fuentes oficiales estatales y europeas, el dirigente popular ha realizado dos conclusiones. La primera, en clave nacional, al criticar que "transcurrida la primera mitad del año, el presidente del Gobierno ha ejecutado un 0,1% del plan de recuperación, es algo escalofriante, después de una pandemia y con miles de españoles sin poder trabajar, pero los indultos si los ha ejecutado".

La segunda conclusión ha sido en clave autonómica, como era de esperar por las raíces murcianas de García-Egea: “El Gobierno de Pedro Sánchez no ha destinado ni un euro a Murcia del presupuesto del plan de recuperación europeo”. El secretario general de los populares ha insistido en que "no ha llegado nada de Bruselas y no será porque no le hace falta a la Región de Murcia, no será porque no se han realizado visitas a los ministerios y no tiene iniciativas, pero a día de hoy, los murcianos deben saber que el plan se ha ejecutado un cero por ciento en esta región".

De hecho, en su turno de intervención, el presidente del Partido Popular murciano y jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha precisado que la Comunidad Autónoma cuenta con 1.051 proyectos por valor de 15.000 millones de euros. "La gestión de los fondos europeos es opaca, no es transparente, seguimos sin saber qué es lo que nos corresponde de esta herramienta que debe ser esencial para la reactivación económica y social de la Región".

López Miras ha subrayado que de los 140.000 millones de euros que la Comisión Europea destina a España, en base a criterios demográficos, de desempleo y PIB, a la Comunidad Autónoma de Murcia "le corresponen 2.400 millones". Sin embargo, el presidente murciano ha asegurado que en su Ejecutivo, en la actulidad, no saben dónde presentar los 1.051 proyectos para recabar fondos europeos: "No nos ha dicho cada ministerio cómo, cuándo y dónde hay que presentarlos".

Tal situación ha llevado al presidente regional y líder del PP en Murcia a reflexionar que "necesitamos un Gobierno de España que no ponga piedras en el camino para los murcianos".

Cambios de ministros

En el Comité de Dirección del Partido Popular, celebrado este lunes en la Región de Murcia, no ha pasado desapercibida la toma de posesión de los nuevos ministros del Ejecutivo central. "Sigue siendo un Gobierno que está en manos de aquellos que quieren romper España, de los separatistas catalanes y de los herederos de ETA", según ha lamentado con dureza el presidente de los populares murcianos.

"España y la Región de Murcia necesitan un cambio de Gobierno, no un cambio de ministros", ha criticado el secretario general, Teodoro García-Egea, después de exponer que "el Gobierno Frankenstein va a seguir siendo el más caro de la historia, a pesar de la crisis, se mantienen 22 ministerios y la mitad son de Podemos".

En los últimos tiempos, los populares vienen ganando 'punch' entre el electorado, tal y como recogen diversos sondeos de opinión tanto a nivel estatal como autonómico, por ello, García-Egea no ha perdido la oportunidad en su viaje a Murcia para pedir al presidente del Gobierno que convoque el debate del Estado de la Nación. "Pedro Sánchez no se atreve a convocar el debate por miedo a debatir con Pablo Casado".