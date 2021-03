El presidente de la patronal murciana Croem al Gobierno: "Los ERTE hay que prorrogarlos a 2022"

Noticias relacionadas López Miras pide al ministro que la agricultura de Murcia tenga peso en el reparto de fondos de la UE

El próximo 25 de marzo el Auditorio Víctor Villegas acogerá la Asamblea General de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem). Por primera vez en sus 43 años de historia, la asamblea que reúne a la flor y nata del tejido empresarial murciano sera en ‘streaming’, ya que la pandemia de coronavirus impede que esas instalaciones acojan simultáneamente a más de medio millar de empresarios. El presidente de la Croem, José María Albarracín, acude a este cita en el ocaso de su segundo mandato y avanza a EL ESPAÑOL que en 2022 habrá elecciones en la patronal murciana.

- Usted cumplirá ocho años al frente de la Croem en 2022. Tiene la opción de reformar los estatutos para poder volver a presentarse a una reelección. ¿Piensa repetir como candidato a la patronal?

- No. Tenemos a José María Albarricín para un año más y ese será el punto final de un recorrido que culminará con ocho años de lucha, entrega, dedicación y defensa de los empresarios de la Región de Murcia, pero al mismo tiempo, del conjunto de toda la sociedad. Hemos intentado representar a la parte de la sociedad civil más activa que es la económica, creo que hemos trabajado bien, he tenido al lado un equipo extraordinario con el que cuento hasta el año próximo y desde luego yo respetaré la propuesta que hice: ocho años son suficientes. Por tanto, vendrá otro que lo hará mejor que el actual.

- Precisamente, esta semana el debate político lo protagoniza la reforma de la ley del Presidente presentada por Cs en la Asamblea Regional y que permitirá al jefe del Ejecutivo, Fernando López Miras, volver a presentarse en las próximas elecciones autonómicas al cambiar el tope de dos mandados por 8 años. ¿El presidente de la patronal está a favor o en contra de esa reforma?

- Estoy en un punto neutro. No por no opinar, sino porque no es una cosa que en este momento me llame la atención. Hay cosas más importantes como para pensar ahora en eso. Es verdad que esa reforma se ha hecho en otras autonomías de distinto signo político, como Castilla-La Mancha y Extremadura. ¿Por qué no se puede hacer en Murcia también? Cuando yo llegué a la Croem lo primero que hice fue modificar los estatutos para adaptar los mandatos a un máximo de ocho años. Por lo tanto, a mí me parece lógico que sean ocho años y que no sean sólo dos mandatos por elección. Pero, insisto, esa es una cosa que en este momento no es de primerísima necesidad para la Región de Murcia.

- ¿La crisis económica de la pandemia de coronavirus será más dura que la crisis que causó la burbuja inmobiliaria?

- Todo dependerá de la rapidez con la que controlemos la pandemia. Ese será el punto de inflexión, pero para ello hace falta celeridad en la vacunación y ahora las autoridades deben trabajar en conseguir que se vacune lo más rápido posible. Cuanto más masivamente lo hagamos, irá decreciendo el número de casos y esa inmunidad será clave para una recuperación económica más acelerada. Dentro de la incertidumbre que genera una situación pospandémica, creo que debemos inyectar optimismo a la ciudadanía y a los empresarios porque tenemos un músculo potentísimo que será clave en ese futuro. Pero esta situación no se asemeja a la crisis de 2008, porque aquella fue una crisis financiera, y esta es una crisis sanitaria que se traduce en una económica. Por tanto, optimismo, sí, pero también, cautela.

- Usted es un empresario experimentado que está al frente del Grupo Albarracín, la firma más antigua de la Región dedicada al pimentón desde 1854. Además es miembro ejecutivo de la CEOE. ¿Cuál es la receta para reflotar la economía y frenar el desempleo causado por la pandemia?

- El Gobierno de España debe tomar medidas esenciales, una de las que reclamamos es un plan de rescate directo para recuperar el mayor número posible de empresas que están al borde de la desaparición. El Ejecutivo debe aplicar políticas de incentivos a todos los sectores de actividad, no hay que subir los impuestos porque no es el momento, y debe cristalizar ese plan de rescate que ha prometido el presidente Pedro Sánchez porque es urgente. De cara al futuro, es muy importante que las empresas no se deslocalicen, que sigan invirtiendo y que entren en el mundo de la digilitalización, apuesten por el comercio exterior, internacionalizarse y por abrir nuevos mercados.

- ¿Qué opina de ese plan de rescate que ha anunciado el Gobierno de España?

- Como miembro del comité ejecutivo de la CEOE escuchamos las demandas de las organiaciones sectoriales y las cuantías económicas que necesitan. Creo que los 11.000 millones de euros que ha confirmado el presidente del Gobierno de la Nación esperemos que sean un inicio, ya que en ningún caso cubrirían la totalidad de lo que se demanda por parte de los sectores que han sido obligados a cerrar y que más daño han sufrido. Esos 11.000 millones sólo llegan a lo que está pidiendo la hostelería, lo que nosotros barajamos a nivel nacional está entre veintidós mil y veinticinco mil millones. Habrá que seguir negociando con el Gobierno.

- ¿Le satisface la prorroga de los ERTE hasta el 31 de mayo o también le sabe a poco a la patronal murciana?

- El ERTE es una herramineta absolutamente necesaria y fundamental, me alegro de la extensión de esa prórroga, pero sin duda alguna tendremos que volver a sentarnos en las próximas semanas para volver a prorrogar los ERTE. Es una herramienta que como mínimo habrá que dejarla hasta final de este año 2021, incluso deberá prorrogarse algún tiempo más durante 2022.

- En esta crisis siempre se habla de planes de rescate a nivel nacional y autonómico, pero a nivel municipal los ayuntamientos parece que están pasando desapercibidos. ¿Qué papel debe jugar la Administración local?

- Tiene un papel fundamental para apoyar a aquellos sectores económicos más dañados por la pandemia y las medidas que ellos puedan adoptar ayudarán a que la recuperación sea más acelerada. Los ayuntamientos pueden aportar su granito de arena porque, por segundo año consecutivo, van a tener un importante ahorro en muchísimas materias como, por ejemplo, las festividades de los municipios, donde no se van a gastar un duro. Con ese remanente pueden propiciar exenciones fiscales o de tasas al turismo, la hostelería y el comercio.

- Uno de los rasgos que le ha caracterizado en la presidencia de Croem es que no se anda con paños calientes a la hora de pronunciarse en nombre de la patronal. ¿Qué valoración hace de la andadura que lleva la coalición de PSOE y Podemos en el Gobierno de España?

- Es un Gobierno que desde el principio presentaba un mal maridaje porque tenía posturas encontradas que difícilmente, a lo largo de la legistura, iban a poder fructificar. Lo estamos viendo y ha venido a corroborar las palabras que dijo antes de su investidura el propio presidente, Pedro Sánchez, de que iba a dormir muy poco por las noches si se sentaba a negociar con Podemos. El tiempo le está dando la razón. No hay que ser muy avispados para ver cómo a diario asistimos a declaraciones, por parte de uno y otro, que se contradicen absolutamente. Creo que es un Gobierno que no tendrá un recorrido mucho más largo y se verá abocado a su ruptura antes que después porque tiene posturas muy encontradas y puntos de vista opuestos.

- Misma pregunta, en distinto escenario, en el autonómico, donde esta legislatura por primera vez hay una alianza entre PP y Ciudadanos al frente del Ejecutivo murciano. ¿Qué opina del Gobierno regional de coalición?

- Es un Gobierno al que yo califico de inmaduro, no por la gente que lo compone, pero sí inmaduro porque aquí nunca se ha gobernado en coalición. Por lo tanto es difícil llegar a un acuerdo y llevarlo a cabo durante los años de mandato. Creo que hemos apelado a la responsabilidad de todos los miembros que componen el Consejo de Gobierno, incluido el presidente, le hemos pedido que dialoguen y consensuen, que no den una imagen de inseguridad a la ciudadanía, ni por supuesto a la economía porque eso sería absolutamente negativo. Aunque ha habido ciertos roces, parece que se han aplacado y espero que sigan siendo capaces de alcanzar acuerdos porque no hay tanta lejanía de ideales como en el Gobierno de la Nación.

- Como bien ha indicado, usted ha llegado a pedir a los consejeros de Cs y PP que aparquen sus diferencias. ¿Qué opina de la presión que está metiendo Ana Martínez Vidal, portavoz del Ejecutivo autonómico y coordinadora de Ciudadanos, para que el presidente remodele el Gobierno regional?

- Nosotros no entramos en que si hay o no que remodelar el Gobierno. Imagino que si hay una propuesta que mejore la anterior, pues puede ser positiva en un momento dado, pero eso les compete a ellos. Lo que le corresponde a la Croem, como representante del tejido productivo, es pedir que trasladen certidumbre, y por tanto, les venimos diciendo de forma reiterada que para luchar contra esta pandemia y para salir fortalecidos, para nada, se necesita un Gobierno enfrentado. Necesitamos un Ejecutivo que aglutine ideas que puedan llevar a buen puerto a la Región de Murcia. Hemos apelado a esa responsabilidad y lo vuelvo a hacer. Creo que se ha visto una reacción de enfriar sus discrepancias y ese es el camino a seguir.

- Los contagios de la tercera ola han descendido y ya se debate si hay que flexibilizar las medidas de cara a la Semana Santa. ¿La patronal murciana es partidaria de rebajar las restricciones para dar oxígeno a la hostelería y el turismo o deben primar las necesidades sanitarias?

- Desde el principio estuvimos del lado de la sanidad y a veces, los empresarios hemos ido más allá de lo que se pedía. Ahora bien, conforme avanza la vacunación y controlamos poco a poco la pandemia, tenemos que hacer convivir la situación pandémica con la actividad económica. No podemos seguir machacando permanentemente a sectores importantísimos para el tejido productivo, el mercado laboral y el conjunto de la sociedad, castigándoles con el cierre obligatorio en momentos que quizá no se deba hacer así. Por tanto, respeto absoluto, a las decisiones sanitarias. Hasta ahora hemos acatado todas ellas, pero ahora pedimos a las autoridades sanitarias que nos escuchen, que en cada momento les podamos trasladar la situación de cada sector afectado por los cierres o las limitaciones, arbitrándose un consenso para evitar dañar todavía más a la economía.

- ¿Por qué motivo ha propuesto la Croem a los sindicatos trasladar los festivos de Murcia que caen entre semana a los lunes?

- En nuestro entorno europeo, vemos que los países más punteros, sobre todo en Reino Unido, todas las festividades que caen entre semana las han pasado al lunes. De ahí el ‘bank holiday’, como ellos le llaman a hacer el fin de semana un poco más largo. La idea de cambiar los festivos al lunes persigue reducir la movilidad en una situación de pandemia y mejorar la productividad de las empresas. Los sindicatos han aceptado la propuesta de buen grado, pero todavía tenemos un camino muy largo porque hay que analizar todos los sectores de actividad y la singularidad de cada municipio de la Región de Murcia.

- Imagino que en la asamblea general de Croem del 25 de marzo se abordará el Brexit. ¿Cómo está afectando la salida de Reino Unido de la UE a una autonomía como Murcia donde el mercado británico tiene mucho peso en la actividad comercial?

- No estamos teniendo retornos malos en esta primera fase del periodo de adaptación del Brexit, que se prolonga hasta el 1 de abril. Desde el punto de vista de la logística del transporte y de las empresas se están realizando las exportaciones con normalidad. No están habiendo interceptaciones en la frontera británica. En el punto aduanero se está implementando la cifra de personal y el certificado digital para aquellos camiones que no tengan la necesidad de ser inspeccionados, si sigue así, y el compromiso del Gobierno de España se mantiene, seguiremos con esta normalidad.

- ¿Qué objetivos se marca para la recta final de su mandato en Croem?

Pues que la situación económica de patronal siga de forma controlada, sin depender de nadie. También mantener la unidad de todos los empresarios de la Región de Murcia que ha permitido que la Croem sea un referente a nivel nacional, considerándose como una de las patronales más relevantes del país, porque esa unidad nos ha reportado la fortaleza que tenemos para defender a los empresarios de nuestra tierra.