El consejero de Hacienda en Murcia: “El Gobierno reparte los fondos Covid a su antojo y sin vergüenza”

De todos los integrantes del Consejo de Gobierno, sólo uno es el hombre fuerte del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Se trata del consejero de Hacienda y Presidencia, Javier Celdrán, un ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Valencia que viene ganando punch político en el Ejecutivo regional desde que en 2015 se puso al frente del Instituto de Fomento y terminó el mandato pilotando temporalmente dos consejerías. En esta legislatura, marcada por el pacto de Gobierno con Ciudadanos, el consejero de Hacienda ha logrado salvar un match-ball y en plena crisis por el escándalo de las vacunas ha acordado con su socio (Cs), el inicio de la tramitación de los presupuestos regionales 2021.

La vacunación contra el coronavirus del personal de la Consejería de Salud fuera del calendario establecido obligó a dimitir a su consejero, Manuel Villegas, pero también puso en la diana política al PP. ¿Ha estado en riesgo la negociación de las próximas cuentas con su socio de Gobierno, Ciudadanos?

El problema de la vacunación, desde el punto de vista de Gobierno, no ha tenido ningún impacto. Hay que diferenciar la relación entre partidos de lo que es el Gobierno. Esto es algo que ha dicho en más de una ocasión el presidente regional. El PP es una cosa y Ciudadanos es otra. Desde el punto de vista político, tenemos cosas que nos unen y que nos separan. Pero desde el punto de vista de la gobernanza, tenemos claro que hay un proyecto en común: la Región de Murcia. Sólo hablamos de lo que nos une y ese proyecto no lo ha puesto en peligro ninguna crisis, más allá de que nos hayamos sentido molestos como partido por algunos calificativos empleados para hablar del doctor Villegas, algo que hemos trasladado. Pero en ningún momento ha corrido peligro la gobernabilidad.

¿Algún miembro del Gobierno regional se ha vacunado contra la Covid, incluido usted o el presidente, Fernando López Miras?

Yo puedo hablar por mí. Yo no me he vacunado, es más, he pasado el coronavirus. Con respecto al resto del equipo de Gobierno, todos los altos cargos han presentado unos certificados diciendo que no se han vacunado y eso es fácilmente contrastable: se puede entrar en la página web del Partido Popular y comprobar todos los que han firmado. Por lo tanto, tengo que fiarme del que declara que no se ha vacunado y entiendo que no se ha vacunado nadie, más allá del exconsejero.

Entonces, ¿por qué el secretario general del PSOE, Diego Conesa, denuncia una supuesta lista VIP de vacunación de altos cargos?

Cuando alguien se tira un farol, como el que se ha tirado Diego Conesa, y no le sale la jugada, se tiene que retirar porque ha perdido la partida. Si Conesa no presenta la información que dice tener, lo que debe hacer es dimitir porque ha mentido y ha utilizado una estrategia deleznable: el engaño. No sólo hay que exigirle ejemplariedad a los que gobiernan, también a los miembros de la oposición. En el PSOE piden dimisiones constantemente, pero a ellos les cuesta dimitir y ya se vio con la vacunación de la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero. Sólo se suspendió su militancia y en el Partido Socialista estuvieron calladitos, a ver si se superaba esa crisis.

Para sacar adelante los Presupuestos regionales necesitará además de Ciudadanos más apoyos en la oposición. A tenor de la tensión que hay entre PP y PSOE: ¿Usted solo buscará el apoyo de Vox en la Asamblea Regional?

Vamos a intentar ir con todos, incluido el PSOE. Nuestra intención honesta es sentarnos a explicar qué queremos hacer con estos Presupuestos en el año que debe ser el punto de inflexión de la crisis de la pandemia y donde todos debemos tener altura de miras. No es el momento del frentismo porque estamos sufriendo la situación más complicada de nuestra historia. Estamos en predisposición de adaptar el Presupuesto a todos. Desgraciadamente, la experiencia con el PSOE nos dice que cada vez que nos sentamos con ellos, suelen hacer el postureo de negociar con nosotros, pero en el último minuto siempre encuentran una razón para no firmar las cuentas.

El consejero de Hacienda durante la entrevista en exclusiva con EL ESPAÑOL. Carm

El sector hostelero es uno de los más perjudicados por la pandemia, ya ha perdido 8.000 empleos, a buen seguro que las patronales estarán esperando ayudas en las cuentas autonómicas 2021: ¿Qué medidas tienen previstas?

La Región de Murcia fue la primera autonomía española en sacar un plan de rescate a la hostelería y el de mayor dotación económica: 37 millones de euros. Y esas ayudas han llegado de manera rápida. Ese plan también tiene otras medidas en marcha, como dar una carencia de dos años a los préstamos, desde la Comunidad Autónoma subvencionaríamos el tipo de interés y daríamos avales para ampliar esos préstamos. Se ha puesto en marcha un servicio de mediación de alquileres para renegociar los precios de los locales entre sus propietarios y los empresarios hosteleros. Pero, por supuesto, todas aquellas necesidades que vaya teniendo el sector, procuraremos poner en marcha herramientas de subvenciones a fondo perdido como ya hicimos con el primer plan.

Por culpa de la pandemia, en la Región no habrá Semana Santa lo que supondrá un impacto negativo de 150 millones de euros. Por contra, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, dijo que la Semana Santa podría suponer el reinicio de los viajes nacionales. ¿Es partidario de levantar restricciones?

El ritmo de fallecimientos sigue siendo muy alto, no podemos bajar la guardia mientras sigamos teniendo a gente que muere por los contagios. Todo el mundo entiende que hay que priorizar la vida frente a otras cosas. También es cierto que la economía no se puede parar en seco y se arbitran mecanismos para compensarlo. Es increíble que desde un Ministerio se anuncie eso, me imagino que con la intención de subir la moral, y que a la vez no ponga ni un euro para un plan de rescate de la hostelería y turismo. La realidad es que hasta que no tengamos números para bajar las restricciones no parece muy sensato estar haciendo anuncios de ese tipo.

En Cataluña se estima que residen 200.000 murcianos. De hecho, la Comunidad Autónoma cuenta allí con la Casa Regional de Murcia. ¿Usted cree que deberían de haberse suspendido las elecciones catalanas por la Covid?

Todo aquello que pueda afectar a incrementar las posibilidades de contagio se tendría que haber analizado. Creo que ver las imágenes del Paseo de Gracia a tope de gente por procesos electorales o ver que se han mantenido actos, lo que va a causar es que poco después de las elecciones tengamos en Cataluña un pico importante de contagios y de muertes que se podrían haber evitado y que creo que no se ha hecho lo suficiente para evitarlo.

La economía española ha registrado una caída del 11% por la pandemia. ¿Cómo es posible que las previsiones de la Consejería de Hacienda para los próximos presupuestos autonómicos contengan un crecimiento del empleo en la Región de Murcia del 2,7% y del PIB entre el 6,4% y el 7,2%?

Son previsiones que se basan en estimaciones macroeconómicas que lanzan el Fondo Monetario Interacional, la OCDE y el propio Gobierno de España y que nosotros enviamos a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Nuestras previsiones han sido validadas por la AIReF, porque consideraban que eran razonables, incluso más conservadoras que las referencias macro que utilizó el Gobierno de España para los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Esas referencias de crecimiento son realistas y razonables. Antes de la pandemia, la Región era la comunidad autónoma que más crecía en España. Nuestro sector agroalimentario es exportador y potente: afortunamente es de los menos afectados por la pandemia.

El consejero Celdrán con documentación relativa a los presupuestos regionales. Badía

El techo de gasto del anteproyecto de ley de los Presupuestos autonómicos de 2021 se incrementará en 599,2 millones de euros. ¿Eso en qué se traducirá para el ciudadano?

Ese dinero irá en un porcentaje muy alto a Sanidad: hace falta seguir pagando el refuerzo del sistema, con médicos y enfermeros, así como atender las necesidades sanitarias de la pandemia. Otra parte importante irá a la Educación, porque se ha visto forzada a la digitalización. En estas cuentas, hemos llegado a un acuerdo PP y Ciudadanos para plantear un incremento del presupuesto en la Consejería de Empresa para líneas de apoyo a autónomos, al comercio, a la hostelería y al turismo. Vamos a inyectar mucho dinero para el rescate del sector empresarial porque es el que hace rodar la economía. Otras opciones políticas suben impuestos y quieren que los empresarios se conviertan en la vaca a ordeñar. Nosotros no.

¿Cómo valora el reparto de los Fondos Covid que ha realizado el Gobierno de España a las Comunidades Autónomas?

El Gobierno tomó el año pasado una buena decisión al crear unos fondos para ayudar a las Autonomías, porque tenemos las competencias de Sanidad y Educación. Dicho esto, de lo que hacemos una valoración negativa es de cómo articulan el reparto. El Gobierno se inventó un criterio que perjudicó a la Región de Murcia. No es de recibo que la diferencia entre el peor tratado y el mejor tratado sea superior al 20%, pero es que la diferencia para nosotros fue del 100%. Con la excusa de unos repartos, se inventan unos criterios que cocinan para darle más fondos a sus territorios. Cada vez que el PSOE gobierna en España no tiene vergüenza para repartir fondos con descaro y lo ha vuelto a hacer, les salvó que Madrid estaba tan mal que le tuvieron que dar mucho dinero, pero no es de recibo que Murcia fuese la peor tratada.

¿Por qué sostiene que el reparto de fondos a las Autonomías está viciado desde el Gobierno central?

En el último reparto de fondos, han sido tan descarados que todas las Comunidades del PP están abajo de la tabla. Han perdido la vergüenza de repartir arbitrariamente. Tienen un equipo sólo para eso. El equipo de Iván Redondo es un comisionado político con capacidad de decisión sobre cómo repartir los fondos en España: ¿Cuándo se ha visto esto? En Italia han puesto al frente de la recuperación del país a un equipo independiente de profesionales prestigiosos del ámbito económico, social y sanitario; en Francia igual; en Alemania igual. Y en España, es el comisionado político de Sánchez el que decide el reparto de fondos. Han perdido la vergüenza de repartir a su antojo.

A lo largo de esta legislatura, como en todas las que ha gobernado el PP en Murcia, se han vuelto a quejar del sistema de financiación autonómica. ¿En su opinión cómo debería ser?

El sistema lo modificó Zapatero y generó un statu-quo que benefició a unas comunidades frente a otras. Esto no lo digo yo, lo decía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando era consejera en Andalucía. En la última etapa de Mariano Rajoy se inició la modificación del sistema, con un comité de expertos que nombraron las Autonomías. El único problema era cómo pasar de un sistema a otro sin generar un colapso en regiones que percibían una financiación por encima de la que les tocaba. El cambio del sistema quedó en puertas con Rajoy y cuando llegó la ministra Montero lo guardó en el cajón. Hay que rescatar ese comité de expertos para que definan un sistema equitativo que no genere diferentes velocidades en España: ¿Por qué un murciano recibe 828 euros menos que un cántabro por los mismos servicios? ¿Es menos un murciano que un cántabro?

La deuda que arrastra la Comunidad Autónoma supera los 10.000 millones de euros y en 2022 y 2023 el Gobierno regional deberá liquidar las entregas a cuenta de 2020 y 2021. ¿Es de prever que la Consejería de Hacienda tendrá que afrontar un cierre austero de legislatura?

Más de un 80% de nuestra deuda se debe a este sistema perverso de financiación autonómica. Desde luego, sabemos que será una liquidación negativa porque la caída de ingresos que está habiendo, tanto de IVA como de PIB, lo que augura es una liquidación con saldos negativos. Esto ya pasó en la anterior crisis económica del año 2008 (la burbuja del ladrillo) y todavía estamos pagando la amortización de aquella crisis. Nosotros ya le hemos advertido a la ministra Montero que esto no lo dej. Para que no nos lo encontremos en el 2022, se debería arbitrar ya un mecanismo para que esos saldos negativos no hundan a las Comunidades, porque en nuestro caso añadiríamos un hundimiento sobre una infrafinanciación. Por ahora, la ministra ha dicho que lo estudiará porque está con las cosas más urgentes.

Con esas liquidaciones que hay pendientes en el horizonte y con los estragos que ha causado la pandemia en la economía. ¿En las próximas cuentas autonómicas quedará diluida la recuperación del Mar Menor?

No, en absoluto. Este Presupuesto mantiene partidas para invertir en el Mar Menor y hay una oportunidad histórica de incrementar los recursos que se dedican a este espacio con los fondos europeos. El problema es que depende de la voluntad del Gobierno de España el invertir en el Mar Menor y, de momento, en los Presupuestos Generales del Estado hay cero euros para el Mar Menor. Es cierto que la ministra de Transición Ecologica anunció que habrá 120 millones, pero a día de hoy no sabemos nada de ese dinero, ni del programa de vertido cero, ni de los proyectos que tiene el Gobierno en sus cajones. El Mar Menor está en nuestra agenda, desde el punto de vista legislativo y de medidas, pero hasta donde podamos llegar, porque las competencias son compartidas por el Estado, la Comunidad y los ayuntamientos.

¿Y qué cantidad prevén dedicar al Mar Menor en 2021?

La verdad es que lo que tenemos es un preacuerdo entre Ciudadanos y PP, pero todavía tenemos que sentarnos con Vox, con Podemos y PSOE para cerrar. Pero es una cantidad importante.

¿Qué plazos maneja para tener aprobados los Presupuestos 2021?

El 10 de febrero es la vuelta a la actividad en la Asamblea Regional. Abriremos un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios y nos gustaría poder alcanzar un acuerdo político en marzo.