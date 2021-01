Murcia supera el millar de fallecidos y pide modificar el estado de alarma: “Esta semana ha sido trágica”

Noticias relacionadas El Ibex 35 estrena el año con su peor mes desde octubre al caer un 4% bajo el peso de la tercera ola de la Covid

El coronavirus se ha cobrado la vida de otros 22 ciudadanos en la Región de Murcia durante las últimas 24 horas, de manera que ya se ha rebasado la cifra psicológica del millar de defunciones durante la pandemia en la Comunidad Autónoma. El portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid, Jaime Pérez, ha confirmado que el número total de decesos asciende a 1.017 personas y ha admitido que “esta semana ha sido muy trágica en el número de fallecidos”.

De hecho, todavía no ha terminado la semana y en solo cinco días la cifra de defunciones asciende a 96. El más joven tenía 30 años y el más mayor 94 años, lo que evidencia que la mortandad de la tercera ola no entiende de grupos de edad y afecta a franjas de población cada vez más jóvenes.

“La situación es preocupante”, ha indicado Jaime Pérez al inicio de su comparecencia. Tanto es así que el portavoz técnico ha insistido en un mensaje que desde la esfera política ya se le hizo llegar al Gobierno de España, a través de una carta que el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, le envió al presidente, Pedro Sánchez, para que modificase el decreto del estado de alarma.

En la Región preocupa la incidencia de la tercera ola en los hospitales que ya atienden a 1.090 pacientes y 175 en las Unidades de Cuidados Intensivos. “En las UCI tenemos a ocho personas más”, ha precisado el portavoz técnico. De hecho, la Consejería de Salud ha alertado de que “esta es la semana más crítica a nivel asistencial” motivo por el que el Gobierno regional adelantó el cierre de actividades no esenciales en ocho municipios, de las 20 horas a las 18 horas.

Además, en todo el territorio autonómico, se limitaron los encuentros en espacios públicos, tanto cerrados como abiertos, a solo dos personas no convivientes. Al Gobierno murciano le queda poco margen de maniobra con las restricciones y por eso Pérez ha defendido que sería útil contar con nuevas herramientas para luchar contra la curva de la tercera ola, como adelantar el horario del toque de queda y establecer confinamientos domiciliarios selectivos.

Y eso pasa por el Gobierno de España. En su mano está modificar el estado de alarma para conceder la postestad a las comunidades autonónomas de confinar pueblos, incluso barrios, donde la tasa de incidencia de contagios fuese elevada, a modo de cordón sanitario respecto de otros núcleos poblacionales o residenciales.

Desde el 7 de enero ya se han detectado cuatro casos de la cepa británica en Abarán, Calasparra y Murcia por partida doble, sin embargo, Jaime Pérez no ha querido achacar la elevada cifra de contagios de la tercera ola a la presencia por tierras murcianas de esta variante de la Covid que es mucho más transmisible: “Se van a realizar estudios internacionales en los que va a participar la Región, todavía no tenemos certeza de cuál es el porcentaje de incidencia de la cepa británica”.

Dos retrasos en las vacunas

El portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid ha lamentado que se han producido “dos retrasos” en los envíos de dosis de las vacunas contra el COVID.

“Tenenemos prevista una reducción de 10.530 dosis sobre las que teníamos asignadas, desde el 18 de enero hasta el 8 de febrero, es decir, un problema hay y lo que se pide es que se intente por todos los medios que eso no se repita porque descabalga mucho la logística de vacunación de las segundas dosis”, tal y como ha expuesto Jaime Pérez.

Estos retrasos de abastecimiento han provocado algunas cancelaciones de citas para inocular la segunda dosis a personal sociosanitario, incluido en el grupo 3 de la campaña de vacunación. También se han producido cancelaciones entre trabajadores de clínicas privadas y dentistas. “Los organismos internacionales dan la posibilidad para completar el proceso hasta 42 días y hay países como Reino Unido que van a retrasar la vacunación: tenemos que estar muy tranquilos con esa segunda dosis”.

De momento, en la Región de Murcia ya se han administrado más de 55.000 vacunas y el Ministerio de Sanidad tiene asignadas para esta autonomía unas 180.000 dosis hasta mediados marzo. “Si se cumplen los plazos vacunaremos a unas 90.000 personas: vamos a vacunar al ritmo que lleguen las dosis”, ha vuelto a insistir el portavoz. Lo ha hecho solo un día después de que se celebrase el Consejo Interterritorial de Salud donde el Gobierno murciano solicitó al Ministerio de Sanidad que “asegure los envíos de vacunas a las comunidades autónomas y su periodicidad”.

También instó al Ministerio a que “permita el paso a la segunda etapa de la campaña de vacunación para poder comenzar con la administración de la vacuna a los mayores de 80 años, pues su vacunación implicaría reducir el enorme riesgo que actualmente corre este colectivo tan vulnerable dado el número de contagios registrados en este mes de enero”.

A pesar de todo, en la actualidad no hay riesgo de desabastecimiento de vacunas en la Región de Murcia, según Jaime Pérez: “Tenemos 1.000 viales de Pfizer en los almacenes y tenemos la posibilidad de cubrir determinadas contigencias”.

Caen un 20% los casos

En su comparecencia técnica, Jaime Pérez ha asegurado que empiezan a dar sus frutos las restricciones que el 13 de enero anunció el presidente regional, Fernando López Miras: "Los casos positivos descendieron un 20% la semana pasada y esta semana seguimos en esa misma línea”, ha asegurado esperanzado.

“Esperemos que esta reducción se confirme, dentro de una preocupación muy alta porque venimos de cifras elevadas”. Ese descenso todavía es tímido en las estadísticas: este jueves se notificaron 954 positivos por coronavirus y el viernes 896. En total hay activos 14.392 casos en la tercera ola, una cifra que impide relajar las restricciones de la Fase 2 en la que se encuentra Murcia.

El portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid no se ha atrevido a avanzar un plazo aproximado para la relajación de las restricciones que afectan al horario de cierre de comercios no esenciales o a la actividad de hostelería. “Hay que tener en cuenta que estamos en Fase 2 y mientras sigamos así, la situación no permite mucha liberación de medidas, pero de todas formas la evolución de la incidencia va a ser la que marque las medidas: lo que no queremos es volver a tener situaciones como las vividas y no nos planteamos de momento cambiar la orden”.