8 Planes para disfrutar de la fiesta de la Almudena en Madrid

La fiesta de la Almudena es una celebración de Madrid capital que tiene lugar el día de la patrona, el 9 de noviembre. En función del año puede llegar a ser un puente perfecto para disfrutar de unos días de descanso.

La Virgen de la Almudena es la patrona de Madrid desde tiempos inmemoriales. Según la leyenda, cuando los cristianos reconquistaron la ciudad en el siglo XI se derrumbó un lienzo de la muralla, dejando al descubierto la talla de la Virgen, que había estado allí oculta desde hace siglos atrás. Es figura de la Virgen es protagonista durante ese día.

En Madrid se puede disfrutar de números planes para la fiesta de la Almudena, opciones para divertirse y pasar un buen día festivo. A continuación, te traemos algunas de las mejores propuestas para este día.

Procesión, conciertos y ofrenda de la Virgen de la Almudena

El día 9 de noviembre, con motivo de la fiesta de la Almudena en Madrid, tienen lugar diferentes actos relacionados con la Virgen. El más llamativo y espectacular de todos es la procesión, que tiene su comienzo en la Catedral y se dirige hacia la Plaza Mayor, para posteriormente pasar por la plaza de Oriente. Además, en la Catedral se celebra el tradicional triduo y misa.

A ello hay que sumar que el templo acoge varios conciertos, y que se realiza una Ofrenda Floral Solidaria en la plaza de la Almudena. Ese día, los madrileños ofrecen sus flores a la Virgen de la Almudena, pero también llevan alimentos no perecederos para donarlos a Cáritas Diocesana de Madrid y a la Comunidad de Sant’Egidio.

Gastronomía

Aprovechando este día festivo, es un buen momento para poder disfrutar de algunos de los típicos guisos de la capital de España. Un buen plan es ir a disfrutar del cocido madrileño que se puede encontrar en muchos restaurantes del centro de la ciudad.

Asimismo, hay que destacar que la fiesta de la Almudena coincide con la celebración del Mes de los callos, lo que hace que se pueda disfrutar de recetas con ellos en diferentes establecimientos.

Por otro lado, es un buen día para poder disfrutar de un aperitivo en alguna de las tabernas históricas del centro de Madrid, una afición que siempre es bien recibida y que te permitirá pasar un buen rato.

El dulce de la Corona de la Almudena

Si prefieres disfrutar de un buen dulce, el día 9 de noviembre es tradición comer la Corona de la Almudena. Este es un postre que está dedicado a la Virgen y que consiste en una rosca rellena de trufa, nata o chocolate.

Se puede encontrar en las principales pastelerías del centro de Madrid desde los días previos a la festividad. Este es, sin duda, un buen plan para los más golosos.

Paseo por el centro de Madrid

Un buen plan para la fiesta de la Almudena en Madrid es aprovecharla para hacer una visita por el centro de la ciudad. Para ello puedes recurrir a diferentes visitas guiadas o Free Tours, o bien buscar por ti mismo los lugares más recomendados para conocer los principales puntos de interés de la capital.

De esta manera podrás tener acceso a una amplia oferta y cantidad de posibilidades en una ciudad con propuestas para todos los gustos y necesidades.

Festival Internacional de Jazz de Madrid

Entre el 2 y el 27 de noviembre se celebra el Festival Internacional Jazz Madrid 2022, un festival que ha ido evolucionando año tras año hasta ganar cada vez más adeptos. Con motivo del mismo se pueden disfrutar de una gran cantidad de conciertos, así como de presentación, debates, proyecciones y conferencias.

Durante el día de la fiesta de la Almudena en Madrid se pueden disfrutar de varios conciertos por distintos puntos de Madrid, lo que hace que puedas disfrutar del artista que prefieras y pasar un buen momento acompañado de música.

Exposiciones

En días festivos como en el de la fiesta de la Almudena, un buen plan es el de aprovechar para disfrutar de alguna de las decenas de exposiciones que se pueden encontrar en Madrid. Las posibilidades son muchas y muy variadas, por lo que será complicado que no encuentres una que sea de tu agrado.

De esta forma podrás disfrutar de una de las actividades culturales más populares en la capital de España. Para ello podrás acudir a diferentes lugares como Ifema, el Museo Thyssen-Bornemisza o al Teatro Fernán Gómez.

Musicales

En días festivos por Madrid una buena opción es siempre meterse a ver algún musical. Madrid es una ciudad en la que se ofrecen grandes espectáculos, entre ellos algunas obras que son muy exitosas y que no paran de cosechar éxitos.

De esta forma, podrás aprovechar para disfrutar de musicales como: El Rey León, Mamma Mía!, Dirty Dancing, La historia interminable o We Will Rock You, entre muchos otros.

Mercados

Entre las numerosas propuestas de planes que puedes encontrar para la fiesta de la Almudena en Madrid se encuentra el aprovechar la jornada para disfrutar de algunos de sus mercados. En este año, podrás disfrutar este día del Día de Mercado de la Cámara Agraria, un evento en el que podrás disfrutar de algunos de los mejores productos agroalimentarios de nuestra tierra. Se celebra en el Recinto Ferial Casa de Campo.

Como alternativa, los aficionados a la filatelia y la numismática podrán regresar a los soportales de la Plaza Mayor para encontrarse y mostrar sus sellos, monedas, tarjetas y otros productos.

