Los médicos de Madrid no desconvocan la huelga y piden la dimisión del consejero de Sanidad

La huelga de médicos en los Puntos de Atención Continuada (PAC) de la Comunidad de Madrid sigue. El intento de negociación entre la consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero y el sindicato AMYTS no ha llegado a buen término tras 3 horas de reunión.

Según ha informado el sindicato convocante de la huelga, el consejero de Sanidad ha presentado durante la Mesa Sectorial un nuevo Plan de Urgencias Extrahospitalarias, el quinto en lo que va de mes desde que se abrieran estos centros de atención 24 horas.

Aunque el sindicato médico reconoce que el proyecto está avalado por "grupo de expertos" lo vuelven a considerar una iniciativa incompleta, "sin previo envío para su análisis a las organizaciones sindicales".

"La propuesta que nos facilitarán en los próximos días consta de convertir los PAC en lo siguiente: solo 49 centros con médico y los otros 29 únicamente con Enfermería con apoyo de videollamada médica, de los cuales unos 10-12 (no han especificado cifra) PAC serán de atención de cuidados (no médico, no videollamada)", han añadido.

Es por eso por lo que, desde AMYTS han rechazado este nuevo plan que han tachado de "falta de respeto para los profesionales afectados". "Los PAC deben tener médico sí o sí y bien dimensionados", insisten.

A su juicio, la nueva estrategia para los PAC es una "falta de atención a los profesionales y a la población". "Ante esta situación solo podemos pedir volver al escenario anterior del inicio de todos estos planes y que se inicie la negociación del Plan de Urgencia y Emergencias caducado desde 2007", han concluido.

Durante la reunión de la mesa sectorial el sindicato ha hecho constar en acta que piden la dimisión del consejero de Sanidad "al estar incapacitado para resolver esta crisis y de redactar una propuesta que solucione el sufrimiento a pacientes y profesionales".

La huelga

La huelga comenzó el pasado lunes 7 de noviembre y, desde entonces, ha tomado diferentes matices políticos. Por un lado, se ha convertido en un foco de críticas por parte del Gobierno nacional a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Y, por el otro, ha puesto el foco en la falta de profesionales y la escasa inversión en Atención Primaria que se hace en Madrid y en el resto de comunidades.

Uno de los puntos que más polémica ha creado ha sido el anuncio por parte de la consejería de sustituir a médicos de manera presencial por video consultas telemáticas.

La consejería asegura que es algo posible, puesto que el paciente no está sólo frente a la pantalla, sino que es la enfermera la que gestiona la atención en todo momento. Aun así, la oposición y el sindicato convocante, AMYTS, han criticado la propuesta.

Horas antes de la reunión, tanto el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, como la presidenta han querido hacer valoraciones sobre lo que esperaban de la cita con la Mesa Sectorial.

Por un lado, Escudero ha reseñado que el encuentro respondía a un "análisis técnico" sobre el funcionamiento de centros 24 horas. "Estas reuniones son para tratar de avanzar y esperemos a ver cuál es la postura de los sindicatos".

Por su parte, Ayuso ha añadido que lo que se iba a hacer en esta reunión era "trasladar propuestas y un listado de elementos materiales y humanos" que la Comunidad de Madrid tiene a su disposición. "Ojalá lleguen a un entendimiento y se pueda seguir con normalidad".

