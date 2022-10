El PSOE madrileño ofrece ayuda a las "víctimas de las residencias" para ir a la Justicia europea

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha anunciado este martes que ayudará a los familiares de las "víctimas" en las residencias de ancianos de la región para que puedan acudir a la Unión Europa a reclamar "justicia".

Lobato ha hecho este anuncio después de que la mesa de la Asamblea de Madrid haya denegado la puesta en marcha de una comisión de investigación para analizar qué ocurrió durante la primera ola de la Covid-19 en los centros de mayores. Esta comisión se solicitaba por cuarta vez y, en esta ocasión, era una petición conjunta del PSOE-M, Más Madrid y Podemos.

"Lo que no investiga el PP de Madrid lo hará Europa", ha anunciado Lobato. El líder del PSOE de Madrid ha insistido en que "no va a parar" en su empeño de conocer "la verdad de lo que pasó en las residencias", en referencia al protocolo de no derivación hospitalaria de los ingresados por Covid-19.

[Reyero, exconsejero de las residencias: 'A los ancianos no se les dejó ni que los rechazasen los hospitales']

Por el momento, el líder de los socialistas madrileños ha convocado a las organizaciones y plataformas de afectados esta semana para ofrecerles su ayuda. "Queremos ayudarles en este impulso, viendo el trato a las personas mayores en la Comunidad de Madrid que estamos viendo", ha apuntado.

Lobato pretende "ayudar" a las familias de las víctimas en las residencias a acudir a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea para que "investiguen lo que el Partido Popular de Madrid no quiere hacer".

El líder del PSOE-M ha defendido que Madrid es una "gran región" y, como tal, debe investigar lo que ocurrió en las residencias durante la primera ola de la Covid-19.

"Desde que Ayuso preside Madrid, la región ha pasado de ser la que mejor esperanza de vida tenía en Europa a hundirse un centenar de puestos en la tabla", ha criticado.

[Vox retira su propuesta de estudiar el modelo de las residencias en Madrid para no 'politizar' el caso]

"Hemos pasado de tener una esperanza de vida de 85 años y medio a una de 82 años, la que más ha bajado en toda Europa. Las personas mayores en Madrid hoy viven 3 años y medio menos de lo que vivían antes de que llegará Isabel Díaz Ayuso", ha añadido.

De esta forma, ha acusado al PP de tener una "falta absoluta de respeto con las personas mayores y sus familiares en esta región". "De nuevo ayer tuvimos un acto lamentable en la Asamblea, el PP volvió a ser cobarde y evitó debatir sobre este asunto", ha añadido.

Sigue los temas que te interesan