Vox retira su propuesta de investigar las muertes en residencias de Madrid para no 'politizar' el caso

El grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid la propuesta de poner en marcha de una comisión para investigar el modelo de residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, que se iba a debatir este jueves en el Pleno.

El partido del que es portavoz Rocío Monasterio tiene la intención de atrasar la creación de esta comisión por el partidismo que la ha rodeado, convirtiéndola en un enfrentamiento entre la izquierda y el gobierno de la Comunidad de Madrid.

En sus declaraciones ante los medios al concluir la Junta de Portavoces, Monasterio ha anunciado la retirada de la propuesta "ante el vergonzoso espectáculo dado en el pasado pleno por el Partido Popular y la izquierda".

Vox ha asegurado que su partido paralizará la iniciativa hasta que las fuerzas políticas aborden el tema con madurez y no se arrastre a "los mayores" al fango político."Al PP le falta humanidad y a la izquierda le sobra rencor", ha declarado la líder de Vox en la región.

En este sentido, Monasterio ha anunciado que responsabilizará al PP de "todo lo que suceda en las residencias en el futuro por no querer mejorarlas".

Esta comisión había sido motivo de disputa entre los aliados de la derecha, el Partido Popular y Vox, puesto que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acusó a los de Monasterio de ponerse del lado de la izquierda.

Ahora, Vox retira la propuesta que tampoco iba a llegar a muy buen puerto. Y es que, tanto Más Madrid como Unidas Podemos y el PSOE habían rechazado los términos en los que se planteaba.

Investigación o estudio

Sobre el papel, no se trataba de una comisión de investigación sobre lo que ocurrió durante la gestión de la primera ola covid, sino de una comisión de estudio para analizar el futuro de estos centros y su modelo.

Es decir, era una mirada "hacia delante" y no al pasado, lo que no convencía a la izquierda. Además, la terminología importa en este tipo de comisiones. Cuando se pone en marcha una comisión de investigación es necesario que comparezcan los citados, por el contrario, en la de estudio su presencia no es preceptiva.

Por parte del PP, el portavoz del grupo en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, ha reiterado que esa comisión les generaba "tristeza e incomprensión" porque, a su parecer, "Vox había incurrido en lo que quería la izquierda radical de la Asamblea" para "utilizar el dolor de las víctimas para hacer política".

Pedro Muñoz Abrines ha reprochado que Monasterio les haya acusado de "falta humanidad", puesto que considera que no es así y que los que no tienen humanidad han sido los miembros de la oposición.

"Se han dado cuenta de su error", ha dicho en alusión a Vox, "que esta comisión no iba a ningún sitio y que esto favorecía la reivindicación de la izquierda. Pero ahora es demasiado tarde y la izquierda ya ha cogido carrerilla".

El Partido Popular niega que haya habido ningún tipo de conversación con Vox para que retirara su propuesta.

