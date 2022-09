El exatleta Roberto Sotomayor, candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid en 2023

El exatleta Roberto Sotomayor, tres veces campeón de Europa, será el candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales que se celebran en mayo de 2023, informa la agencia Europa Press. No es un salto a la política porque Sotomayor lleva años implicado con el partido, sí lo es a la primera línea.

En el ámbito autonómico, la abogada madrileña Alejandra Jacinto, actual coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, ha anunciado este lunes que se presentará a las primarias de Podemos para encabezar la lista de este partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Sotomayor ha decidido liderar a la formación morada, pero antes se presentará a sus primarias, que se convocan en breve y en las que partirá como favorito. Le acompañará en las listas la actual portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, valedora de Sotomayor.

Podemos concurrirá a las municipales como marca propia. No fue así en 2015, cuando lo hizo con Ahora Madrid, con Manuela Carmena al frente, ni en 2019, que no se presentó a los comicios tras la excisión de Más Madrid, si bien en la recta final de la campaña el exsecretario general Pablo Iglesias brindó su apoyo a Madrid en Pie, que lideró el exedil Carlos Sánchez Mato.

En Podemos destacan que Sotomayor es una de las figuras destacadas del atletismo del país y en su palmarés figuran tres títulos de campeón de Europa en 1.500 y 3.000 metros lisos y también fue doble subcampeón mundial. Su retirada se produjo en 2016, a los 38 años, en los campeonatos de España absolutos.

Por otro lado, el exatleta madrileño forma parte del Consejo Ciudadano estatal de Podemos desde el año pasado y fue uno de los 'fichajes' junto a la actriz María Botto de la secretaria general de la formación, Ione Belarra, para la nueva etapa del partido.

Desde su incorporación a Podemos, se ha mostrado muy activo en el respaldo a movilizaciones convocadas por colectivos sociales y especialmente se ha significado en iniciativas en contra de la proliferación de las casas de apuestas.

Alejandra Jacinto

La formación morada apuesta también por Alejandra Jacinto, actual coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.

"Me postulo a las primarias de Podemos para la Comunidad de Madrid. Llevo bastante tiempo hablando con gente de dentro y fuera de la organización que me han arropado y animado a dar este paso adelante. Estoy convencida e ilusionada por dar este paso, pero no puedo darlo sola, sino que debo darlo arropada por todos los colectivos y tejido social que construye Madrid día a día, con movimiento y tejido social que habita y construye Madrid, con las asociaciones vecinales, sociales, con el movimiento feminista y ecologista, que están luchando contra el plan de negocio que representa Ayuso. Con ellos voy a tejer alianzas y con ellos quiero crear el proyecto desde hoy", ha indicado desde la Asamblea de Madrid.

