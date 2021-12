Los contagios por Covid en la Comunidad de Madrid se disparan un 424% en las últimas 24 horas

La Comunidad de Madrid ha notificado este martes 11.221 casos positivos por Covid-19, 9.518 en las últimas 24 horas, un 424% más con respecto a los contagios notificados el lunes, 2.645. Esta es la cifra más alta registrada en la comunidad autónoma desde el inicio de la pandemia.

El alza de casos registrados muestra el claro avance de la sexta ola en la capital, que la semana pasada agotaba los test de autodiagnóstico en las farmacias.

El número de hospitalizados se sitúa en 751 (27 más) y 158 en la UCI (los mismos), mientras que 95 pacientes han recibido el alta. El número de personas en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 7.235 (1.953 más).

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 993.439 positivos, un total de 128.938 casos han requerido hospitalización, 13.772 han precisado UCI y 114.271 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 1.035.335 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 25.637, de los cuales 5.115 han sido en centros sociosanitarios, 19.051 en hospitales, 1.438 en domicilios y 33 en otros lugares.

Precisamente ha sido este martes cuando la Consejería de Sanidad de la CAM ha cambiado el protocolo de actuación para la población que se realiza un test de autodiagnóstico y obtiene un resultado positivo en Covid-19. Ahora, deberán llamar para avisar de su resultado, llamar al teléfono gratuito 900 102 112, y permanecer en aislamiento durante 10 días.

En caso de presentar fiebre de más de 38º grados y/o dificultad respiratoria, se tendrá que contactar con el centro sanitario. Para los contactos estrechos de las personas que obtienen resultado positivo con los test de autodiagnóstico, en el caso de estar vacunados con la pauta completa, además de extremar las medidas de prevención, deben reducir las salidas a las esenciales y se recomienda teletrabajar durante los 7-10 días tras la exposición.

Ayuso rechaza restricciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, descartó en la jornada de ayer aplicar restricciones y "más cierres" en mismo día en el que la región entra en riesgo extremo por Covid. "No tiene sentido cambiar la estrategia", ha apuntado.

"No estoy en condiciones de cambiar la estrategia sanitaria y económica. No estoy en condiciones después de tantas olas y de tanto esfuerzo. No sé si hay otras comunidades que han levantado dos hospitales públicos o realizan test a toda la población como hacemos nosotros", ha dicho este lunes.

Plan de vacunación

En cuanto a la vacunación, se han administrado un total de 11.461.572 dosis de las 11.945.685 recibidas, con 4.807.736 segundas dosis registradas y 236.959 vacunas unidosis de Janssen. A estas se suman 1.172.708 terceras dosis administradas.

De esta manera, el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 79,5%.

Teniendo en cuenta solo la población mayor de 12 años, establecida en 5,9 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 91,3%, mientras que el 93% cuenta con al menos una dosis.

Con el arranque de la vacunación infantil, el porcentaje de población mayor de 5 años con al menos una dosis es de 86,6%, mientras que el 84,2% cuenta con pauta completa.

