Ayuso rechaza nuevas restricciones el día en el que Madrid entra en riesgo extremo por Covid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, descarta aplicar restricciones el mismo día en el que la región entra en riesgo extremo por Covid con una incidencia acumulada de 579 casos superando así la media nacional. "No tiene sentido cambiar la estrategia", ha apuntado.

De esta forma, Ayuso modula una vez más su discurso después de que el pasado viernes alertara de que "vienen semanas complicadas" en la Comunidad de Madrid y que "no vamos a tener libertad sin salud".

La presidenta regional basará la estrategia Covid en plena sexta ola y con los contagios disparados en los test de antígenos y el "responsabilidad individual" de los ciudadanos. "No estoy en condiciones de cambiar la estrategia sanitaria y económica. No estoy en condiciones después de tantas olas y de tanto esfuerzo. No sé si hay otras comunidades que han levantado dos hospitales públicos o realizan test a toda la población como hacemos nosotros", ha dicho este lunes.

Test de antígenos gratis

Desde ese miércoles, cada madrileño podrá acudir a la farmacia para recoger un test gratuito. El objetivo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es que los ciudadanos se autodiagnostiquen antes de las celebraciones familiares de Nochebuena y Navidad.

"Hay que seguir con estas medidas pero no nos confiemos", ha señalado Ayuso, que ha advertido que la variante ómicron es mucho más contagiosa "pero no deja unos síntomas muy importantes". "Con precaución, responsabilidad y con esta estrategia vamos bien", ha continuado.

Preguntada por las colas en los centros de salud y el colapso de muchos de ellos, Ayuso ha remarcado que "Madrid está funcionando a pleno rendimiento" y que su sistema sanitario "también". Sin embargo, la situación es bien distinta, ya que desde hace varios días muchos centros de salud no dan abasto con los pacientes Covid que están acudiendo ya que ni les cogen el teléfono en los centros de salud ni hay citas médicas hasta enero.

Este lunes esta situación se repetía en varios centros de salud, entre ellos el del Ensanche de Vallecas, donde al menos 50 personas esperaban en la calle ser atendidos, varios de ellos positivos con antígenos.

Misma línea ha mantenido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha apelado a la responsabilidad individual y a la prudencia como "mejor fórmula" para evitar que continúa el incremento de casos, en un momento en el que la variante ómicron es dominante en la región.

En cuanto a hospitalizaciones, ha indicado que "de momento no son malas noticias", con 803 personas hospitalizadas, 650 en planta y 153 en UCI, donde continúa la situación "estable en niveles de 150"

