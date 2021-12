'The Washington Post' bendice a Isabel Díaz Ayuso: "Inteligente, seria y con principios"

Isabel Díaz Ayuso en 'The Washington Post'.

The Washington Post se deshace en elogios hacia Isabel Díaz Ayuso: "Los conservadores en busca de héroe deberían fijarse en esta estrella creciente en España", dice el encabezado del artículo que el prestigioso medio dedica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que empieza a recoger los frutos de su viaje a Estados Unidos en septiembre.

El texto lo firma Henry Olsen, del equipo de Opinión del Post y miembro del think thank Ethics and Public Policy Center. Para Olsen, Díaz Ayuso "es una sensación nacional" que ha labrado su imagen con una gestión de la pandemia de la Covid-19 que ha "equilibrado libertad y seguridad" y con su victoria en las elecciones del 4 de mayo.

Olsen, que entrevistó a la protagonista de su artículo en la Puerta del Sol, asegura que "muchos jóvenes conservadores de Estados Unidos anhelan un líder inteligente, serio y con principios" como a su juicio representa Díaz Ayuso, de la que también destaca su determinación para defender que "la gente quiere trabajar, no recibir dinero del Estado", un mensaje que Olsen cree deberían adoptar los republicanos.

Reagan, Thatcher

El artículo no omite la guerra interna en el PP, de Sol con Génova, señalando que la "popularidad" de Díaz Ayuso "incluso ha metido miedo al líder nacional de su partido, Pablo Casado". La dirigente no se mueve en este sentido de su discurso en España, que es que su presente y su futuro pasan por Madrid, sin ambiciones nacionales.

"Sólo tiene 43 años", recalca el columnista, que augura que Díaz Ayuso podría ser presidenta del Gobierno con 57 años -comparando su trayectoria con la de Ronald Reagan-, "sólo algo más mayor que Margaret Thatcher cuando alcanzó Downing Street".

Díaz Ayuso, "la estrella política más importante", dice Olsen, congrega a multitudes en sus apariciones y es ovacionada allí donde va. No pasa por alto uno de los símbolos de su mandato, el hospital Enfermera Isabel Zendal.

