Madrid suspende las verbenas y los festejos taurinos en la calle este mes de agosto

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha anunciado este martes que la Comunidad de Madrid suspende la celebración de verbenas y festejos taurinos en la calle durante este mes de agosto, dada la actual situación epidemiológica en plena quina ola de la pandemia.



Así lo ha solicitado la Consejería de Sanidad en la reunión del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (Platercam), en la que han participado el consejero de Justicia, Enrique López, y el presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Guillermo Hita.



La incidencia a catorce días ha bajado a 600 y a siete días de 248, una cifra que está por debajo de la mitad de la anterior, lo que indica que "seguiremos bajando en las próximas semanas".



En esta quinta ola "el pico máximo de 770 casos al final de julio, tras lo cual la incidencia sigue bajando a un ritmo", ha dicho Zapatero durante su visita a una de las siete Unidades especializadas de Atención COVID (UACov) de Atención Primaria.



"Esto va a ser una pelea entre un virus que va a mutar y el sistema inmunitario de la población. Entendemos que en esta circunstancia no hay lugar de aquí a final de agosto a que existan ni verbenas ni suelta de toros ni encierros", ha añadido este martes.



Ha recordado, sin embargo, que las "actividades de feriantes y actividades culturales con los ayuntamientos se pueden mantener", pero "cualquier festejo taurino tiene la obligación de pasar la información a Salud Pública, que determinará si ese evento puede tener lugar o no".



Al ser preguntado por los encierros de San Sebastián de los Reyes, el viceconsejero ha añadido que Salud Pública "tendrá que revisar en este contexto si habrá o no encierro".

