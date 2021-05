Íñigo Errejón: "Cuando el adversario te gana ha hecho algo bien, no insultemos al votante"

Íñigo Errejón, portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados, ha llamado a la autocrítica de las "fuerzas progresistas" tras el mal resultado el 4-M, especialmente a quienes achacan la derrota al electorado. Ha pedido "no llenarse la boca de 'pueblo' y luego insultar" y propuesto "persuadir más y regañar menos".

Las declaraciones más sonadas en las últimas horas en este sentido han sido la de otro de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, en la Cadena SER, furioso por la debacle de la izquierda en la Comunidad de Madrid: "Los que ganan 900 euros y votan a la derecha no me parecen Einstein. (...) Cuando tienes una conciencia falsa de la realidad y votas a tus verdugos, te estás equivocando".

Este jueves, en Onda Cero, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho no comprender a qué se debe el hundimiento del PSOE en Madrid. Si bien ha concluido que la responsabilidad es del partido, ha sostenido que "el votante se ha radicalizado" y que el PP ha asumido parte del discurso de Vox y lanzado un mensaje "muy muy de derechas".

📽️ VÍDEO | El análisis de la victoria de Ayuso, según @ierrejon: "Cuando gana legítimamente es que ha entendido algo del ánimo social que el resto hemos entendido menos. ¿El qué? La necesidad de la gente de optimismo y futuro"https://t.co/d6FAb0dLzZ pic.twitter.com/uOeb41EKOK — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) May 6, 2021

"Cuando el adversario te gana -ha reflexionado Errejón este jueves en la SER- ha hecho algo bien o ha interpretado el momento bien de una manera que tú no has hecho, y digo adversario porque no puedo estar más lejos del egoísmo y del 'sálvese quien pueda' del PP de Madrid y de Isabel Díaz Ayuso. Pero cuando gana y gana legítimamente es que ha entendido algo del ánimo social que a lo mejor el resto hemos entendido menos. ¿Qué es ese algo? En mi opinión, la necesidad de la gente de optimismo y de futuro. A mí me parece que ofrecía un optimismo y un futuro con las patas muy cortas, muy de salida individual y de intentar no recordar lo que nos ha pasado durante este año. Yo creo que hay mejor futuro si es en comunidad, verde y con mejores servicios públicos, pero no entenderé llenarse la boca de 'pueblo' y después insultar. Hay que persuadir más y regañar menos".

Sobre Más Madrid, que este 4-M superó al PSOE de la mano de Mónica García, Errejón celebra que ya es "una fuerza consolidada y con recorrido por lo que dice y por cómo lo dice tanto en Madrid como en otros sitios". Sobre el crecimiento a escala nacional, cree que se trata de "otro guijarro más en el camino de ir sembrando una fuerza política verde" en nuestro país.

Preguntado por el adiós de Pablo Iglesias a Podemos y a la política, ha valorado al líder saliente, por muchos años su amigo, como "una figura decisiva en el cambio político en España" y le desea "todo el respeto y toda la tranquilidad que no le han dejado tener hasta ahora".