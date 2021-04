Iglesias abandona un debate al poner en duda Monasterio que haya sido amenazado de muerte

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha estallado contra Vox y ha abandonado el debate de la Cadena Ser, después de que la candidata del partido de ultraderecha, Rocío Monasterio, pusiera en duda las amenazas de muerte recibidas por el candidato de Unidas Podemos.

"Creo que esto es muy grave. No es aceptable que cuando se amenace de muerte con 4 balas, la candidata de la ultraderecha ponga en duda y si no se retracta, nosotros abandonamos el debate", ha anunciado Iglesias al llegar al debate.

Rocío Monasterio aseguró que condena "todo tipo de violencia" pero ha rechazado retractarse y ha repetido que "los españoles ya no nos creemos nada de este Gobierno". "Sí usted es tan valiente, levántese y lárguese", le ha espetado.

Pablo Iglesias se marcha del debate de la SER

Ante esta actitud, Pablo Iglesias se ha levantado y ha abandonado el plató. "Creo que estáis cometiendo un error blanqueando cosas que van en contra de la democracia. No vamos a debatir con la ultraderecha", ha dicho.

Mientras se levantaba, Monasterio seguía con su discurso: "Me alegro de que te vayas que es lo que queremos muchos españoles. Es donde tienes que estar. Fuera de este plató y fuera de la política".

Tanto los demás candidatos como la periodista Angels Barceló han intentado convencer al candidato de Unidas Podemos a quedarse pero sin éxito. Mientras Iglesias salía del plató, los demás candidatos afeaban la actitud de Monasterio a la candidata del partido de ultraderecha: "¿Puede hacer usted algo digno en su vida?", le preguntaba la candidata de Más Madrid, Mónica García.

Ya con Iglesias fuera del debate, los demás han afeado la actitud de Monasterio. "Esto es una amenaza. No puede ser es que se crea que hay una violencia buena y otra mala. Le quiero decir al señor Iglesias que vuelva a este estudio", pedía Bal.

"¿Tan mal le van las encuestas, señora Monasterio?", preguntó Monica García. "¿Esto es lo que ofrecen a la sociedad de seguridad y convivencia? Ustedes cristalizan el odio. No merecen estar en ninguna institución. A un candidato le han mandado balas. ¿De qué se ríe? ¿Qué aberración es esta?".

“Señora Monasterio, creo que comete un error extraordinario. Él ha pedido simplemente que condene el acto. No hay que venir en esta actitud de provocar ni aunque gane votos con eso”, dijo Gabilondo.

Amenazas de muerte

Este jueves, el candidato de Unidas Podemos, el ministro de interior Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez han recibido amenazas de muerte en una crata remitida a cada uno en la que venían, además, dos balas de cetme. La carta dirigida a Iglesias tenía el siguiente mensaje: "Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. El tiempo se agota".

Esta mañana, en entrevista a RTVE, el exvicepresidente del Gobierno decía esperar que se produjeran detenciones. Confrontado con las declaraciones de Rocío Monasterio, que había puesto en duda las amenazas en una entrevista a la Ser, ya había advertido que se pensaría participar en "un debate con alguien que pone en cuestión estar amenazado de muerte".



"Vamos a valorar estar en un debate con alguien que pone en cuestión estar amenazado de muerte. Quien ampara el terrorismo no puede esta en los medios -ha continuado Iglesias-. Hay que acabar con el blanquiemiento. Al ministro del Interior, cuya trayectoria no es sospechosa de estar en la izquierda, en el Congreso le hacen poco menos que responsables de los atentados de ETA. A mí directamente ya no me llaman 'rojo', sino 'chepudo' o 'rata'. Están llegando a un nivel inaceptable y no se les puede blanquear más"

Horas más tarde, el candidato de Unidas Podemos llevaba a la práctica su planteamiento, abandonando el debate después de que Monasterio pusiera en duda las amenazas de muerte que ha sufrido iglesias.