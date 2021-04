Vox lanza una campaña en contra de dar ayudas a los inmigrantes y les pone nombre: Karim, Said, Alí...

A pocos días de que arranque oficialmente la campaña del 4-M en Madrid, Vox endurece su discurso. El partido liderado por Santiago Abascal ha publicado un mensaje en sus redes sociales donde señala directamente a varias personas que reciben ayudas al alquiler de la Comunidad de Madrid.

En su cuenta de Twitter, Vox ha difundido un documento oficial donde se pueden leer los nombres -subrayados- de quienes percibieron las mencionadas prestaciones sociales en el año 2019. Mustapha, Abdellah, Karim, Said, Abdelkader, Youssef, Azzedine, Omar, Ali... son algunos de los nombres que engrosan la lista reproducida en el tuit de Vox.

Los datos personales no están completos, porque el partido ha decidido difuminar los apellidos, si bien esa información está disponible para cualquiera que visite la web oficial de la Comunidad de Madrid.

Con VOX, los españoles no volverán a ser los últimos.



Ni en la Comunidad de Madrid, ni el resto de España.#ProtegeMadrid

"Con Vox, los españoles no volverán a ser los últimos. Ni en la Comunidad de Madrid, ni el resto de España", dice el mensaje, bajo el lema escogido para los comicios del próximo 4 de mayo "Protege Madrid".

Vox da así un paso más en su campaña madrileña con el objetivo de "denunciar el abandono que han sufrido los españoles más pobres durante mucho tiempo", en palabras de Isidoro Sevilla, responsable nacional de comunicación interna del partido. "Pero con nosotros, nunca más serán olvidados", escribe Sevilla en Twitter.

Somos la única formación política que se atreve a denunciar el abandono que han sufrido los españoles más pobres durante mucho tiempo.

Pero con nosotros, nunca más serán olvidados.



Con @vox_es, los españoles primero.#ProtegeMadrid

No es la primera vez que Vox señala a estas personas. Ya en un mitin celebrado en octubre de 2019, Santiago Abascal recitó los apellidos de personas de origen magrebí que reciben subvenciones por parte de la administración pública.

"Vimos los nombres y dije… esto hay que mirarlo. Pedí que entrasen en la página web para que me descargasen el documento. Perdonad mi pronunciación para decir algún nombre, empiezo por el principio, no voy a decir nombres completos. Apellido primero Aboud, Alí, Amir, Abanaisati…", enumeró el líder de Vox entre los abucheos de los asistentes.

"Alberkader, Aceituno… aquí hay uno que puede ser español", prosiguió Abascal. "Es la primera página, y si uno pasa las páginas ve esto por todas partes. Y quiero decir, aunque pitéis, que esas personas no tienen ninguna culpa de que se les dé una ayuda pública al alquiler", quiso puntualizar después de haber dado sus apellidos.

"La culpa", según Abascal, "la tienen quienes han creado una legislación que discrimina a los españoles porque les dice que los españoles tienen arraigo y que se las arreglen con su familia". "Pero yo quiero decir que por cada nombre que hay aquí de una persona extranjera hay un joven español que sigue viviendo con sus padres y que no tiene esperanza en dejar de hacerlo", señaló entonces.

Santiago Abascal en un mitin en octubre de 2019.

"Y con esto no quiero animar al rechazo a estas personas. Al contrario, os pido que las respetéis, que las comprendamos. Que rechacemos a los políticos progres que nos han llevado a esta situación", añadió.

"Odian a los de fuera"

Meses después de aquel acto político, y durante un pleno en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón pronunció un discurso acusando a los dirigentes de Vox de "odiar a los pobres". "No es solo racismo. Ustedes llegaron a leer en un mitin en campaña electoral los apellidos de la gente que recibía ayudas sociales para demostrar que venían de fuera”, reprochó el representante de Más País en la Cámara Baja.

"Ustedes, eh. Los De Meer, los Smith, los Steegmann y los Kuijpers leyendo apellidos de gente para demostrar que vienen de fuera para recibir ayudas. Yo nunca he sido de mirar los apellidos porque me parecen que no dicen nada, pero hay que tener cuajo", zanjó.