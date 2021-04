Gabilondo apela a la participación en su vídeo de campaña para el 4-M: "Hazlo por Madrid"

El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha presentado este lunes su vídeo de campaña para las elecciones del próximo 4 de mayo. Bajo el lema, "Hazlo por Madrid", el candidato socialista pide el voto a los madrileños.

Mientras suena "Nessun Dorma" de Pavarotti, se van sucediendo imágenes de las calles y la gente de Madrid desde que la ciudad amanece. Los trabajadores levantan las persianas de sus negocios, los sanitarios se preparan para una nueva jornada de trabajo, la gente camina por las calles, mientras Gabilondo circula por la ciudad en coche.

"Dicen que no se puede, que nos resignemos, que no hay remedio, que no podemos. Pero tú sabes que no es así. Llevamos demasiado tiempo conviviendo con este ruido. Con los gritos y con los malos modos. Con este "a por ellos continuo". Se equivocan porque no nos conocen", empieza diciendo el vídeo en sus primeros 30 segundos.

#HazloXMadrid



No saben de lo que somos capaces...

...Cuando nos levantamos y decimos:

¡BASTA! 🖐️



Vamos a demostrarles que NO nos representan.



Que Madrid no insulta.

Que Madrid no es ellos o nosotros.



Hay un Madrid:

🙌LIBRE

🙌PROGRESISTA



¡𝗩𝗢𝗧𝗔! 🧍‍♀️🧍🧍🏻‍♀️🧍🏼‍♂️🧍🏾🧍🏼 pic.twitter.com/or0DAVwiTl — PSOE (@PSOE) April 12, 2021

"Vamos a demostrarle que Madrid es mucho más. Que Madrid no insulta, que Madrid no es violencia ni extremismos. Que Madrid no deja a nadie atrás. Que en Madrid no hay ellos o nosotros. Que aquí cabemos todos. Cabemos en un Madrid libre, progresista, joven, verde y digital", sigue.

El recorrido final lleva hasta Gabilondo mientras la voz en off pide a la ciudadanía que se movilice para votar este 4 de mayo: "Sólo te pido que votes. Vota con tus convicciones. Vota por lo que sientes y por lo que eres, pero vota".

El spot cierra con el candidato socialista mirando a cámara, con la ciudad de Madrid al fondo y apelando una vez más a la participación de los madrileños: "El 4 de mayo que nadie se quede en casa. Vota. ¡Hazlo por Madrid!"