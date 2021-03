Irene Montero arranca la precampaña: "Madrid no es una comunidad segura para las mujeres"

La precampaña del 4-M se ha trasladado a la sesión de control al Gobierno en el Senado. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que la Comunidad de Madrid "no es una comunidad segura para las mujeres" y la senadora del Grupo Parlamentario Popular, Ana Camins, le ha recriminado que Isabel Díaz Ayuso "ha conseguido ser presidenta por sus propios méritos y no por ser la mujer de absolutamente nadie".

"El problema es que su corrupción, sus recortes y sus privatizaciones son violencia económica contra las mujeres y por eso Madrid no es una comunidad segura para las mujeres", ha afirmado este martes Montero durante su intervención en el Pleno del Senado, al ser preguntada por Camins sobre la valoración del Gobierno de la situación actual de la igualdad de oportunidades.

En concreto, la ministra ha hecho referencia a que en la Comunidad de Madrid han "destruido" la red de atención a víctimas de violencia de género y que no se han gastado "ni un euro" del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Un solo hospital

"Eso es violencia contra las mujeres. Si a ti te violan en la Comunidad de Madrid solamente hay un hospital de referencia al que se pueda acudir en toda la comunidad. Si eres víctima de violencia de género mayor de 65 años te mandan a una residencia, no tienes derecho a pedir plaza en casa de acogida", ha criticado.

En este punto, Montero ha advertido de la "insistencia planificada" del Partido Popular para "vilipendiar, humillar y cuestionar" a las mujeres feministas que hacen política, algo que, a su juicio, "es violencia contra las mujeres".

Así, ha destacado que la "corrupción" del PP hizo que una mayoría de españoles y parlamentar "les echase de España" y que "su machismo va a hacer que muy prontito se les eche del gobierno de la Comunidad de Madrid".

Ideología imposible

Por su parte, la senadora popular le ha dicho a Montero que "como buenos comunistas" tiene una ideología de igualdad "que es absolutamente imposible", donde el esfuerzo o la capacidad "importan absolutamente nada", por lo que están "consiguiendo empobrecer a toda la sociedad".

Para la senadora del GPP, hay "más igualdad pero en las listas del paro, en las colas del hambre". "No hay ni un solo dato bueno que avale su gestión y no ha alentado ninguna manifestación para protestar por esto. No le hablo de violencia de género porque es una vileza culpar a cualquier gobierno de lo que hacen unos asesinos, eso se lo dejamos a ustedes", ha apuntado.

"Dígale a Iglesias que en Madrid le estamos esperando ansiosos en las urnas, que cada insulto que le dedique a Ayuso nos lo vamos a colocar en la solapa como una medalla", ha concluido Camins.