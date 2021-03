Mónica García, dispuesta a "hablar" con Iglesias, a quien acusa de hacer "política espectáculo"

La candidata de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Mónica García, se ha mostrado "dispuesta" a sentarse y "hablar" con Pablo Iglesias "sin imposiciones ni testosterona" después de que el líder de Podemos haya anunciado que deja el Gobierno para disputarle la presidencia de la Comunidad a Isabel Díaz Ayuso y pidiera al partido de íñigo Errejón que se sume a su proyecto.

"Ayuso tienen que salir cuanto antes de la Puerta del Sol de la mano de la ultraderecha", ha dicho García, que ha opinado que el paso de Iglesias le "parece bien, le damos la bienvenida". "Estábamos esperando que se activara Unidas Podemos para poder ver quién era su candidato. En cuanto me he enterado he escrito a Pablo y seguro que estamos en sintonía. Seguro que nos vamos a entender", ha dicho Mónica García, que ha afeado a Iglesias que antes del anuncio no se lo comunicara a Más Madrid, con cuyo líder, Íñigo Errejón, García todavía no ha hablado.

En esta línea, ha lanzado un mensaje Iglesias dejándole muy claro que no quiere "política espectáculo y de medios de comunicación" ni más "testosterona". "Hablaremos de todo sin imposiciones y a ser posible sin mucha testosterona (...) Siempre hemos estado abiertos al diálogo. Con Gabilondo, con Isa Serra... Tengo ganas, no me he escondido en ningún momento", ha afirmado en una entrevista en La Sexta.

Hemos demostrado durante toda esta legislatura ser una fuerza de entendimiento entre partidos y la punta de lanza de la oposición a Ayuso. @Monica_Garcia_G tiene claras las prioridades para Madrid. pic.twitter.com/kH0nbNfjl0 — Más Madrid (@MasMadridCM) March 15, 2021

"Tenemos un proyecto"

García también ha dejado claro que tanto ella como su partido, Más Madrid, llevan trabajando casi dos años para ser una alternativa a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. "Llevo peleando por la Sanidad y la Educación pública muchos años. Madrid recorre mis venas. Hemos encarnado una oposición responsable y sensata", ha apuntado.

Y ha ido a más, ya que ha remarcado a Pablo Iglesias y a Podemos que en Más Madrid "tenemos un proyecto" y que "hemos trabajado muy bien" hasta ahora. "Creo que merece la pena darles una política responsable a los madrileños y madrileñas", ha añadido.

"Nos vamos a entender seguro. ¿Cuál es la mejor manera? Nuestra preocupación es ser capaces de activar a todos los ciudadanos decentes y progresistas para que no se queden en casa. Que venga Iglesias no cambia nada, cambia en Unidas Podemos", ha lanzado García, que ha vaticinado que con Iglesias como candidato esta formación pasará del 5%.

Iglesias, a por la Puerta del Sol

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado este lunes y a través de un vídeo que dejará el Gobierno cuando empiece la campaña electoral para presentarse a las elecciones del próximo 4 de mayo con el objetivo de evitar que la ultraderecha "consume su asalto" a la Comunidad de Madrid.

Iglesias anuncia que abandona el Gobierno y será el candidato de UP en la CAM

Iglesias ha planteado a Sánchez que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asuma la Vicepresidencia segunda del Gobierno "que le corresponde a Unidas Podemos" y que Ione Belarra le releve a él como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Además, ha mostrado también su deseo de que Yolanda Díaz sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones, "si ella así lo decide".

Iglesias ha dicho que se va del Ejecutivo con el afán de construir una "candidatura fuerte y con carácter" de izquierdas, para lo que ha pedido a Más Madrid construir una candidatura única aunque cada formación mantenga su independencia.

"Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo", ha defendido Iglesias, que ha sostenido que a la derecha "no se la frena con partidos de tránsfugas" sino con una candidatura fuerte y "con carácter".