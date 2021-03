"Voy a por la absoluta": Ayuso quiere "estar sola" pero invita a dirigentes de Cs a su proyecto

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha revelado que el martes por la noche mantuvo una conversación con el presidente del PP, Pablo Casado, ante las "sospechas" de una moción de censura de PSOE y Ciudadanos en la Región de Murcia, y que en ese momento ya abordaron la posibilidad de un adelanto electoral.

"Yo era consciente de que no tenía especial apoyo de mis socios, ni en momentos complicados de la pandemia; tampoco en la Asamblea", ha afirmado Díaz Ayuso, entrevistada por Carlos Herrera en la Cadena COPE y más tarde por Carlos Alsina en Onda Cero. Por esto, y tras confirmarse la moción en Murcia "de manera súbita y por la espalda", decidió poner su cargo "a disposición de los madrileños y que sean como adultos los que decidan".

"Tenía claro con Cs que esto iba a suceder -ha explicado-. Cuándo no lo sabía, pero ya tras ver la situación en Murcia pensé que seríamos los siguientes. (..) Yo doy por hecho de que si no tomo esta decisión, el futuro de la Comunidad no es el mismo. Así que prefiero que decidan los ciudadanos".

"Tengo buen equipo jurídico"

En relación con si prevalece la disolución de la Asamblea de Madrid o las mociones de censura de Más Madrid y PSOE, ha dicho estar convencida de haber hecho lo correcto y también de que los tribunales le darían la razón -"tengo un buen equipo jurídico", ha asegurado- en caso de que la controversia quedara en manos de la justicia.

Díaz Ayuso es consciente de que necesita un gran resultado y algún apoyo para conservar el poder, pero ya no contempla una coalición: "Quiero estar sola", ha proclamado. "Aspiro a hacerlo sola y entenderme con los demás. Hay gente de otros partidos que son estupendos y con los que se puede hablar".

De entre ellos ha puesto como ejemplo a su hasta este miércoles consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz.

Por último, Díaz Ayuso se ha quejado de que no le han "dejado" poner en marcha medidas que prometió como una bajada de impuestos, motivo también por el que rechaza compañía en su ejecutivo. "Voy a por la -mayoría- absoluta porque quiero estabilidad".