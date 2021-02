Isabel Díaz Ayuso: "El 8-M fue el Día de la Mujer contagiada. No pienso ir, que no cuenten conmigo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no acudirá a ninguna manifestación del 8-M y ha recordado que el año pasado este día "dejó de ser el Día de la Mujer" para convertirse en el "Día de la Mujer contagiada".

Asegura que es momento de "responsabilidad", algo que están ejerciendo sectores castigados por la pandemia de coronavirus que no salen a las calles para manifestarse por la "pérdida de empleos", y lanza un mensaje a aquellos que apoyan los actos del 8-M.

"Me sorprende muchísimo que quienes me piden que cierre comercios luego llamen a la gente a manifestarse. Me sorprende muchísimo", ha dicho en un acto en el Estadio Wanda Metropolitano, donde desde este jueves comienza la vacunación de policías, bomberos y miembros de Protección Civil.

"Que no cuente conmigo"

Ayuso ha adelantado que no participará en manifestaciones o actos multitudinarios del 8-M, como tampoco harán otros dirigentes de PP y Ciudadanos. "Que conmigo no cuenten. No pienso ir a ninguna manifestación", ha afirmado explicando que la situación epidemiólogica no es la adecuada.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que "prefiero representar a las mujeres en el día a día, en el trabajo, en el tesón y en el esfuerzo, que es como creo que mejor se les puede representar".

Ayuso ha criticado también que el 8-M "ha pasado de celebrarse un día, a ser un día concreto y a celebrarse una semana antes y ahora ya dos semanas antes". "Va a llegar un momento en el que sólo se va a hablar del 8 de marzo con la que estamos viviendo. Yo creo que las cosas no están, precisamente, funcionando a las mil maravillas como para estar dedicándole tanto tiempo a este hecho y no a la vacunación, a la pandemia, el empleo o la economía", ha añadido.

Podemos sí irá

Quienes sí acudirán a las manifestaciones del 8-M si se celebran serán los miembros de Unidas Podemos. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado que se cuestione la celebración de manifestaciones para el Día de la Mujer, y no otras, y ha confirmado que su partido acudirá a las mismas en caso de haberlas.

En rueda de prensa en el Congreso, Echenique ha respondido así al ser preguntado sobre si coincide con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en que "no ha lugar" a celebrar manifestaciones por el 8-M dado la situación actual de la pandemia del coronavirus.

Echenique ha señalado que en estos días se han visto "muchas" manifestaciones, eventos y actos culturales para apuntar que habría que ser "menos taxativo" cuando se habla de derechos de manifestación.

Aunque ha dicho que no se atreve a dar una recomendación en tiempos de Covid, sí ha incidido en que se celebran "un montón de manifestaciones de otro tipo" en las que no se pone un foco especial ni se las cuestiona.