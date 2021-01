Ayuso pedirá al Gobierno suspender vuelos con Brasil y Sudáfrica por las nuevas variantes de Covid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que pedirá en las próximas horas al Gobierno que "sopese" cancelar los vuelos con Brasil y Sudáfrica por las dos variantes de la Covid-19 detectadas en estas dos zonas.

"Lo pediremos hasta esclarecer la situación de sus cepas y evitar que vuelva a entrar el virus por Madrid-Barajas", ha dicho Ayuso desde el Hospital Enfermera Isabel Zendal. "Un país que no protege a sus fronteras no protege a sus ciudadanos", ha añadido.

La presidenta madrileña no quiere que con las cepas de Brasil y Sudáfrica ocurra como con la de Reino Unido que "está de manera explosiva por toda España" porque el Gobierno "actuó tarde cuando sabía que esa cepa era muy peligrosa".

"Estamos conociendo datos sobre Sudáfrica y Brasil, otros países que tienen cepas todavía más agresivas que las de Reino Unido. Por lo tanto, vamos a pedir al Gobierno de España que sopese cancelar los vuelos con estos países", ha manifestado.

Según ha remarcado, el objetivo es que la Covid-19 no entre por Barajas "y otra vez volver a empezar" y ha denunciado que una vez más Madrid está ante "el problema de siempre", el de no actuar de manera "contundente" en el aeropuerto y no ser rápidos y diligentes para que esos vuelos con la capital no entren sin "ningún control".

Vox ya lo pidió

Ya la semana pasada, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, solicitó que se cerrara el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a turistas procedentes de Latinoamérica por la nueva variante del Covid-19 de Brasil.



"Hace un año solicité que se cerrara Barajas a turistas procedentes de China... Me insultaron. Hoy pido controlar el acceso de vuelos de Latinoamérica por la nueva cepa de Brasil ¡Escuchad!", escribió Monasterio a través de su cuenta de Twitter acompañado de una noticia sobre que "Reino Unido veta los viajes desde Latinoamérica por la nueva cepa de Brasil".



Reino Unido e Italia

El Gobierno del Reino Unido anunció el pasado jueves el veto a los vuelos procedentes de Portugal y de 14 países de Sudamérica para tratar de evitar la propagación de una nueva variante del coronavirus detectada en Brasil.

El ministro británico de Transporte, Grant Shapps, informó de que estarán suspendidas las llegadas desde Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, así como de los de Portugal y Cabo Verde por sus estrechos vínculos con Brasil.

A Reino Unido se sumó este fin de semana Italia, que ha suspendido todos los vuelos desde Brasil y prohibió la llegada a quienes hayan transitado por el país latinoamericano en los últimos 15 días ante el temor de la nueva variante de coronavirus.