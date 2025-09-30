Alfonso Rueda defiende el "Galicia Calidade" como un signo de "identidad colectiva" de su campaña turística

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante la presentación de su nueva campaña turística. PP

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha dado a conocer este lunes su nueva campaña de promoción turística con un mensaje que pone la "calidad" como signo de identidad: "¿Y si Galicia Calidade fuese un lugar?", ha detallado.

Durante la presentación de la nueva campaña de turismo de la Xunta de Galicia, que se ha celebrado en Madrid, Rueda ha remarcado que la "calidad" es una forma de entender la vida para los gallegos, algo que está presente en la "autenticidad, gastronomía y hospitalidad del pueblo gallego".

Rueda ha destacado durante el acto que el "Galicia Calidade" es algo que ya "trasciende" el sello de reconocimiento para convertirse en una "marca" que engloba "productos, cultura, paisaje, experiencias y emociones".

El líder autonómico ha subrayado que la campaña nace con el objetivo de "mostrar la forma de hacer las cosas en Galicia" y ha asegurado que supone un respaldo para el sector turístico gallego, ya que reconoce el trabajo de los profesionales que cada día diseñan experiencias "únicas" para todos los visitantes.

Millones de turistas

A lo largo del acto, Rueda ha puesto en valor el "buen ritmo" del turismo en Galicia que, desde enero hasta agosto, ha dejado un total de "4,7 millones de turistas, un 3,6% más que el año anterior".

Además, el presidente de la Xunta ha añadido que la actividad económica del turismo ha dejado a los hoteleros 312 millones de euros y que el empleo supera ya los 97.000 afiliados a la Seguridad Social.

Finalmente, Rueda ha explicado que los logros conseguidos este año en materia de turismo no serían posibles sin el esfuerzo de "agencias, operadores y hosteleros". Así, con la campaña que ha presentado en Madrid, el presidente de Galicia espera que este sea el "primer paso" de un proyecto que permita seguir construyendo una "Galicia auténtica".