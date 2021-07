El alcalde de Orense, contra la medalla al personal que vacuna: "No requiere pericia"

Galicia concedió el pasado domingo la Medalla de Oro, su más alta distinción, a los sanitarios que se están encargando de inmunizar a la población con la vacuna contra la Covid-19. La decisión parecía contar con consenso hasta que se ha preguntado al alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome.

"Poner una vacuna no requiere pericia particular", ha opinado abiertamente el regidor, del partido Democracia Ourensana y que gobierna de la mano del PP. A juicio de Pérez Jácome, que va de controversia en controversia, los verdaderos merecedores de la condecoración son "quienes desarrollaron la vacuna".

"Siendo alcalde y repudiado por la corriente mediática, soy consciente que este post puede manipularse y generar un titular sesgado que me dañe.… e incluso que algún profesional puede verse errónamente atacado. Pero el futuro es de los intrépidos". Así comienza el comentario en Facebook que, efectivamente, ha acabado dando el salto a los medios de comunicación y ofendiendo a no pocos.

"Yo estaba en la ceremonia -continúa- y en el momento no me percaté, pero luego aluciné. La medalla de Galicia debería ir para quienes desarrollaron la vacuna para frenar el Covid, y en todo caso, para los investigadores gallegos que, con pocos medios, lo intentaron en sus laboratorios. Con todos los respetos... ¿entregar la medalla a los enfermeros que pinchan la aguja en el brazo a los ciudadanos?".

"Cobran horas extras"

"Poner una vacuna no requiere una pericia particular -argumenta Pérez Jácome-, no es cirugía, y quienes ponen las vacunas no son voluntarios, es más, la mayoría cobran horas extras. Mención especial sí debería dispensarse a los voluntatios de protección civil, que ayudan logísticamente y muchos no cobran en las vacunaciones".

Por último, el alcalde defiende la inversión en I+D y el reconocimiento a los investigadores como hacen "los países prósperos". Pero en España, lamenta, "el paradigma es ser funcionario, y encima hasta son reconocidos públicamente con honores".

Al hilo de su referencia a los funcionarios, Pérez Jácome es quien, reloj en mano, se presentó a las 8.10 horas de la mañana en un edificio del Concello a fin de comprobar cuántos trabajadores llegaban a su hora. Es decir, a las 8.00. No había nadie. "Fue algo dantesco. El primero llegó a las 8.25", relató el regidor, que prometió "abrir expedientes".

Dada la polvareda por su rechazo a la medalla a los encargados de vacunar, Pérez Jácome ha compartido otro post para justificarse: "En 2020, la Medalla Galicia fue para los profesionales de la Sanidad gallega, por su atención a los pacientes de coronavirus.

Perfecto. Porque lucharon en primera línea, y sufrieron más bajas que otros gremios. ¡Chapeau! Este 2021, decidieron otorgar la medalla Galicia al colectivo enfermero por suministrar la vacuna. Y aquí es donde yo dije 'hombre, no'. (...) Eso es todo. Eso no es despreciar ni atacar a los enfermeros. Otra cosa es lo que diga la prensa".

