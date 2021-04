Feijóo lamenta que la izquierda "utilice" a Correos para movilizar al electorado el 4-M

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este jueves el "espectáculo" de la izquierda en las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, a la que ha acusado de "utilizar a la empresa pública Correos" para "movilizar a una determinada parte del electorado".

"Es necesaria una explicación de por qué Correos, que tiene capacidad suficiente para detectar ántrax, no detecta balas u objetos metálicos", ha sentenciado Feijóo, quien se ha preguntado "cómo es posible dejar a la empresa pública Correos en esta situación, siendo uno de los mejores servicios de Europa".

Así se ha manifestado tras ser preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo gallego por los sobres con balas recibidos por el líder de Podemos, el ministro del Interior o la directora de la Guardia Civil y el sobre con una navaja recibido por la ministra de Industria, Reyes Maroto.

"¿Si fuimos capaces de detectar el ántrax, cómo no vamos a ser capaces de detectar metales en los envíos postales de 100 gramos o superior?", ha insistido el presidente gallego, quien se ha expresado en estos términos "sin entrar en los escáneres de los ministerios".

Núñez Feijóo ha detallado que, al menos en Galicia, "Correos y la Xunta tienen escáner y las cartas hacia determinados cargos públicos pasan por varios escáneres, no pasan directamente al despacho".

"Yo no me imagino que me entre una carta en mi despacho con esos instrumentos o esos productos que parece ser que le dirigen a otros políticos", ha concluido.

En resumen, el líder del PP gallego ha incidido en que en Madrid "hay una presidenta que está intentando hacer una campaña política, que es lo que toca, y otros, la izquierda, están intentando movilizar a una determinada parte del electorado".

Con respecto a su valoración de la campaña electoral en Madrid, Núñez Feijóo ha señalado que está siendo "para no imitar", con "un movimiento populista en el que está participando el PSOE, con una persona respetable como el señor Gabilondo, haciéndole el juego a Iglesias con todo este movimiento lamentable".

"Si la izquierda de Madrid está preocupada por determinados partidos, lo que tiene que hacer es sencillo: facilitar que forme Gobierno quien los madrileños quieren, quien resulte más votado de forma clara", ha zanjado.