Feijóo: "Si cada vez que un partido tiene un problema cambia de sede, no quedaría ninguna"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado sobre decisión del presidente del PP, Pablo Casado, de dejar la sede de Génova 13 apuntado que "no parece razonable" abandonar la sede de "una empresa, organización o partido" cada vez que haya "un problema con personas o dirigentes".

Así lo ha manifestado en sendas entrevistas en la COPE y RTVE en las que, si bien ha incidido en que la mudanza de Génova es "una cuestión interna" sobre la que "no se debería opinar fuera del partido", el líder del PP gallego que "una de las razones" que ha llevado a tomar la decisión es que "se debe un porrón de dinero".

"Si cada vez que un partido tiene un problema andamos cambiando de sede, creo que no hay una sola sede que merezca ser ocupada por un partido político", ha sentenciado Feijóo, quien ha confirmado que no supo de la decisión de dejar Génova 13 hasta el anuncio en el comité ejecutivo nacional.

Para ejemplificar este punto, el presidente gallego ha pasado a enumerar que el PSOE no dejó Ferraz tras el caso Filesa, Podemos no dejó su sede "pese a la imputación de sus fundadores" o "no se cerró la sede de la Guardia Civil cuando Luis Roldán entró en prisión".

En todo caso, Feijóo ha señalado que "el presidente del PP y su equipo tienen todo el derecho a tomar decisiones" y que "hay muchos factores que han influido", como que los populares "deben millones de euros que están todavía sin pagar", lo que justificaría "valorar la posibilidad de que se utilice una sede más modesta".

Más allá de la cuestión concreta de la sede, el presidente gallego se ha referido a "la gran capacidad" de los demás partidos, "sobre todo el del Gobierno", para que el caso del extesorero del PP Luis Bárcenas "aparezca cada vez que hay elecciones en España".

Centro-derecha

Preguntado por una posible confluencia del PP y Ciudadanos, Feijóo ha concluido que "lo mejor que le puede ocurrir al independentismo y al populismo" es que el centro-derecha español "continúe dividido", ya que "seguirá gobernando mientras eso ocurra", por lo que habría que "ponerse de acuerdo y buscar fórmulas para sumar".

El líder del PP gallego no ha querido entrar a valorar cuál sería la fórmula "correcta" para ese acuerdo, aunque refiriéndose al caso concreto de Galicia ha apuntado que "no parece muy razonable ir con alguien que no tiene representación".

Al mismo tiempo, ha recordado que en el ámbito del centro-derecha "hay partidos que quieren destruir y sustituir" al PP: "Ciudadanos lo intentó y no lo consiguió y ahora está en una deriva errática y continuada; Vox lo está intentando y no lo va a conseguir porque muchos vamos a seguir trabajando por el PP y somos millones".

"Somos un partido que lo ha resistido todo y tenemos claro que estaremos en el Gobierno tarde o temprano, sin utilizar extremismos para conseguir un puñado de votos haciéndole un enorme daño al país, sino manteniendo la templanza y siendo contundentes en la defensa de los principios", ha sentenciado.