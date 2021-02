Feijóo avanza un "respiro" en las restricciones de Galicia a partir de la próxima semana

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este lunes que "es posible" que a partir de la próxima semana haya "algún respiro" para las restricciones en la comunidad, con medidas de semiconfinamiento vigentes desde el pasado 27 de enero que "de momento han de continuar".

"Las medidas en vigor tienen una fecha de análisis, el 17 de febrero: hemos de esperar a la siguiente semana y tomar decisiones", ha apuntado Núñez Feijóo en declaraciones a la prensa tras un acto en La Coruña, donde ha destacado que el dato de este lunes es "el mejor de la serie".

En concreto, los 526 nuevos positivos notificados este lunes suponen la mejor cifra desde antes del Día de Reyes, con una tasa de positividad en las pruebas PCR por debajo del 4,5%, una cifra que tampoco se veía desde Navidad.

"Es el primer dato optimista que tenemos desde cuando teníamos una positividad del 12%, aunque es un optimismo muy condicionado porque la presión hospitalaria y en la UCI sigue siendo alta, lo que no nos permite considerar el final de esta ola", ha proseguido.

La presente semana "va a ser determinante ver cómo van evolucionando la positividad y el número de nuevos casos", por lo que no será hasta la próxima cuando se pueda hablar de un nuevo escenario.

"Viendo cuál es la previsión de la curva y, si se consolida la bajada en la previsión de la curva de tope de contagios, tope de UCI y tope de ingresos, mañana sin duda haremos un resumen más positivo de lo que hemos podido ir haciendo", ha proseguido Núñez Feijóo, en referencia a la reunión del comité clínico prevista para este martes.

En todo caso, el presidente gallego ha avanzado que en dicha reunión entiende que "lamentablemente no vamos a disminuir" las medidas, aunque también entiende que "no va a haber nuevas restricciones".

La oposición

Mientras tanto, las fuerzas de la oposición -BNG y PSdeG- han llamado a mantener el celo con las restricciones en Galicia, con los nacionalistas apelando a "no bajar la guardia" y los socialistas pidiendo que las restricciones se mantengan "las semanas que haga falta" para evitar un repunte.

"Es muy importante no precipitarse y no cometer los mismos errores en la gestión de la Covid, como el tremendo error al decir que había que salvar la Navidad", ha apuntado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien ha pedido "no acelerar los ritmos" con la vista puesta en la Semana Santa.

Así, la líder nacionalista ha pedido "dar pasos firmes", pero siempre teniendo presentes las cifras récord alcanzadas durante el mes de enero tanto en fallecimientos como en contagios y en presión hospitalaria.

Por su parte, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha asegurado que su partido no está "en el debate de las normas", pero sí entiende que "hay que mantener el nivel de prudencia" en las próximas semanas, ya que se está consiguiendo "que no se incrementen los contagios y evitar el confinamiento".

"Tenemos que ser conscientes de que para ganar la batalla al virus no podemos bajar la guardia, tenemos que estar a la altura y mantener el nivel de restricciones a lo largo de las próximas semanas", ha zanjado.