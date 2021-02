Feijóo: "Sigo absolutamente convencido de la honorabilidad del presidente Rajoy"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha salido este jueves en defensa del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, asegurando estar "absolutamente convencido" de "su honorabilidad a lo largo de toda su carrera política".

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo gallego tras ser preguntado por las acusaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas, quien afirmó que Rajoy conocía la existencia de una contabilidad "B" en el PP.

"No tengo dudas, lo he dicho así hace mucho tiempo y me reafirmo: por supuesto que sigo absolutamente convencido de la honorabilidad en toda su carrera política del presidente Rajoy", ha sentenciado Núñez Feijóo.

El líder del PP gallego ha circunscrito las acusaciones de Bárcenas a "la estrategia de defensa de una persona condenada por corrupción" que, además, "sigue investigada".

"Estas estrategias le corresponden al acusado y a sus abogados, no creo que yo aporte nada haciendo comentarios al respecto", ha zanjado.