Feijóo, sobre los disturbios: "Los ultras, de izquierdas o de derechas, siempre son ultras"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido este lunes a los disturbios registrados este fin de semana en varias ciudades de España asegurando que los protagonizaron "ultras" que ideológicamente se sitúan "en la extrema derecha y en la extrema izquierda a la vez".

"Los ultras siempre son ultras; de izquierda o derecha, me da exactamente igual", ha sentenciado durante un acto en Vigo Feijóo, quien entiende que los que protagonizaron estos disturbios "son gente que no acepta la situación y no se da cuenta de que, lamentablemente, hay centenares de personas que mueren todos los días y miles de personas ingresadas en los hospitales de España y Europa".

El líder del PP gallego entiende que estas personas "no respetan el derecho a la vida", en particular el de los mayores, "los más castigados por esta pandemia".

De este modo, Núñez Feijóo se suma de este modo a las críticas a estos disturbios lanzadas desde la dirección nacional de su partido a pesar de que en Galicia, donde el toque de queda "se está cumpliendo", no se han registrado incidentes de este tipo.