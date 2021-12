El PSOE respalda la orden del alcalde de Valencia para no dar al Rey títulos honoríficos

El Ayuntamiento de Valencia se dispone a modificar el Reglamento de Honores y Distinciones de la ciudad con un cambio sustancial en el nuevo texto. La propuesta elimina la excepción existente desde 1984 (cuando el PSOE gobernaba la capital) que permite en la actualidad otorgar al Jefe del Estado las máximas condecoraciones.

La iniciativa sorprende poco viniendo del alcalde Joan Ribó (militante de Compromís, formación abiertamente republicana). Pero sí llama la atención el respaldo de sus socios en el Ejecutivo local, los socialistas de la vicealcaldesa Sandra Gómez.

La redacción vigente hasta la fecha habilita expresamente al consistorio para distinguir a la principal autoridad española. En concreto, precisa en su segundo artículo que, "con la sola excepción del Jefe del Estado, no podrán otorgarse los honores y distinciones a personas que desempeñen altos cargos en la Administración". Y la nueva propuesta municipal suprime precisamente la frase "con la sola excepción del Jefe del Estado".

Preguntadas al respecto, fuentes del PSPV-PSOE ofrecieron una escueta respuesta. Consideraron el cambio "Una cuestión técnica que el PP utiliza para generar una falsa polémica, para ocultar su falta de proyecto para Valencia".

Replican así a la denuncia previa de la portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, que había denunciado que el nuevo reglamento "quiere impedir que el Rey reciba los máximos reconocimientos". "Es un desprecio absoluto hacia la figura de su Majestad", criticó la dirigente del PP.

Los socialistas, en consecuencia, hacen suyos los argumentos de alcaldía. El departamento de Joan Ribó manifestó que, pese a retirar la mención explícita que permite condecorar al Rey, "no es cierto que el Ayuntamiento haya eliminado la posibilidad de reconocer con honores y distinciones al Jefe del Estado".

El PP alegará

"El reglamento (el de 1984 y la nueva propuesta) especifican que no se puede conceder honor o distinción a las personas que ocupen un alto cargo de cualquier administración, razón por la cual el Jefe del Estado no está afectado por esta restricción, ya que la Casa Real, al igual que otros organismos (Congreso, Senado, Consejo General del Poder Judicial o Tribunal Constitucional), no forma parte de la Administración Pública", indicaron.

El Ayuntamiento, en consecuencia, viene a decir que se ha tomado la molestia de eliminar la excepción que permite condecorar al Rey por una mera cuestión de pulcritud terminológica, ya que "la Casa Real no forma parte de la Administración Pública", según insiste. En efecto, no forma parte, como es sabido. Pero el reglamento actual habla simplemente de "Administración", en un sentido más amplio, sin el adjetivo "pública", e incorpora como única excepción que sí se podrá condecorar al Rey, algo que el nuevo elimina. ¿Si los cambios realmente no pretenden impedirlo, por qué suprimir esta frase?.

Catalá replicó al equipo de Gobierno en esta línea, y avanzó que alegará contra el cambio. "Nuestra alegación será clara. Solo pediremos que se deje la redacción como el reglamento de 1984 y, si Ribó afirma que no está en contra del Jefe de Estado, no tendrá ningún problema en aceptarla", manifestó.

Para Catalá "no tiene ningún sentido su eliminación en el nuevo reglamento, ahora en tramitación, y solo responde a una actitud sectaria del gobierno de Ribó y PSOE, pues de otra manera se hubiera mantenido en la nueva versión".

El Ayuntamiento también arguye en su defensa que la nueva redacción contempla, en el punto 9 del artículo 1, "la posibilidad de crear, con carácter excepcional, honores y distinciones que pueden recaer en personas físicas o jurídicas no reflejadas expresamente en el catálogo de honores". En definitiva, aboga por suprimir una excepción existente con el argumento de que introduce un mecanismo para generar nuevas excepciones.

En cualquier caso, condecorar al monarca con la máxima distinción de Valencia implicaría un proceso más tedioso con el nuevo reglamento, que elimina la mención preexistente que habilita a distinguir al Jefe del Estado. El Gobierno local, sin embargo, no dudó en manifestar que "la información que ha trasladado el PP de la señora Catalá es falsa y se hace con el único objetivo de engañar a los medios de comunicación y a los ciudadanos para crear falsas polémicas".

Catalá, en cambio, subrayó que "Ribó es comunista y republicano, y quiere imponer su ideología en los Honores y Distinciones de la ciudad". "España es una monarquía parlamentaria y los valencianos nos sentimos muy orgullosos", contrapuso. La portavoz del PP destacó además que "esta no es la única afrenta hacia la monarquía desde que la izquierda llegó al gobierno de la ciudad". "También eliminaron el nombre de la Marina Real Juan Carlos I", recordó.

