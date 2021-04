La juez archiva la causa contra la vieja Fe al no ver infracción penal en el trato a los pacientes de Covid

La magistrada del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia ha acordado el sobreseimiento de la causa contra el trato a los pacientes de Covid-19 en el viejo hospital La Fe, habilitado en Valencia a finales de 2020 para atender casos leves de Coronavirus.

En un auto fechado el pasado 1 de abril, la juez hace suyos los argumentos de la Fiscalía, que abogó en su informe por "el sobreseimiento libre de las actuaciones". Así lo propuso al entender que "los hechos con base en los cuales se inició el presente procedimiento no son constitutivos de infracción penal".

"Los hechos que se desprenden de las actuaciones practicadas no constituyen infracción penal. No consta lesión, empeoramiento o perjuicio alguno a ningún paciente, sanitario o persona derivada de la asistencia o atención prestada en el Centro Hospitalario", argumenta el auto que avanzó este lunes el diario ABC.

La magistrada agrega que "no consta infracción de protocolo, procedimiento o norma de actuación sobre aspectos esenciales en la organización y asistencia de los pacientes y personal sanitario".

"La baja temperatura apreciada en el agua caliente, debida a problemas en la instalación general, y las dificultades en su reparación no fueron causadas por negligencia de persona alguna", agrega.

Contra la resolución cabe recurso de reforma o de apelación.

"En el suelo muerto"

La situación en el llamado Centro Ernest Lluch, habilitado en la antigua Escuela de Enfermería del viejo Hospital la Fe, la reveló la desgarradora denuncia de una enfermera, publicada por EL ESPAÑOL tras contrastarla con una decena de sanitarios del lugar.

"El paciente ha acabado en el suelo muerto y ni nosotros sabíamos cuánto tiempo había estado así". "Tengo pacientes que me han pedido que los matara, porque no podían soportar estar en esas condiciones". "Una gran parte de ellos están atados. La justificación es que están desorientados, se quitan la vía y no damos abasto. Pero ¿Hay algo más inhumano y desolador que sujetar a una persona de las muñecas?", relató la sanitaria.

Tanto familiares como pacientes directos alertaron posteriormente del mismo escenario: el de un personal sanitario sobrepasado para la atención de pacientes que en realidad eran graves en un hospital con importantes carencias. La Conselleria de Sanidad confirmó la muerte de 27 personas en el lugar durante sus primeros dos meses de funcionamiento.