Así avanzan las obras del Mercado Central de Castellón: 60% de ejecución y terminadas en marzo de 2027

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LO ESENCIAL Las claves Las obras de reforma del Mercado Central de Castellón alcanzan el 60% de ejecución y está previsto que finalicen en el primer trimestre de 2027. La inversión total asciende a 9,7 millones de euros, con 3,6 millones provenientes de fondos FEDER y el resto de aportación municipal. El renovado Mercado Central contará con 46 puestos para comerciantes, más de 3.200 m2 de cerámica local y una terraza rooftop para usos gastronómicos y turísticos. Las reformas incluyen mejoras en la pescadería, la instalación de nuevas cristaleras y la limpieza de las fachadas exteriores.

La reforma del Mercado Central de Castellón avanza con la mirada puesta en el primer trimestre de 2027. Así lo ha comunicado la alcaldesa de la localidad, Begoña Carrasco, quien ha destacado el buen ritmo de las obras, las cuales se encuentran al 60% de ejecución.

Carrasco, ha visitado este miércoles las obras de reforma que permitirán renovar uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, que combinará su actividad comercial con nuevos usos gastronómicos y turísticos y contará con más de 3.200 metros cuadrados de pavimentos y revestimientos cerámicos de Castellón.

Carrasco ha destacado que "este proyecto supone un nuevo impulso para todo un símbolo de ciudad, para un edificio que representa un puente entre pasado, presente y futuro de generaciones de castellonenses".

La alcaldesa ha subrayado que la renovación del Mercado Central "es una apuesta firme por el futuro del comercio local, por la generación de empleo, por la reactivación del centro urbano y por la economía y el comercio de proximidad".

El conjunto de las inversiones destinadas al Mercado Central asciende a 9.707.293,56 euros, de los que 3,6 millones proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el resto corresponde a la aportación municipal. La previsión es que los trabajos finalicen durante el primer trimestre de 2027.

Carrasco ha recordado el compromiso que asumió antes de llegar a la Alcaldía: "Antes de ser alcaldesa, vine aquí y me comprometí con los vendedores y con los vecinos y vecinas de Castellón. Les dije, y lo firmé ante notario, que si me daban su confianza, íbamos a hacer lo que nadie había hecho".

"Estamos cumpliendo con la palabra dada con el 60% de la obra ya ejecutada. Cumpliremos para que este proyecto sea una realidad en el primer trimestre de 2027", ha afirmado.

La alcaldesa ha estado acompañada durante la visita por el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo; el concejal de Comercio, Alberto Vidal; representantes de las empresas constructoras, Gimecons de la empresa Nealis y Telecso; el gerente del Mercado Central, José Luis Hernández; los arquitectos municipales, Ángel Beltrán y Alba Beltrán; el director de Servicios Urbanos, Cristóbal Badenes; la directora de la Oficina de Planificación Económica, Carmen Vilanova; así como por técnicos municipales.

Visita de Begoña Carrasco al Mercado Central de Castellón. Ayuntamiento de Castellón

El nuevo Mercado Central contará con los 43 puestos que actualmente desarrollan su actividad en el mercado provisional, a los que se sumarán tres nuevos, hasta alcanzar un total de 46.

La instalación de los puestos se está realizando en coordinación con los comerciantes. Los vendedores han estado visitando los espacios que ya están en construcción, conocen el desarrollo de los trabajos y han trasladado sus peticiones para introducir los ajustes necesarios y adaptar las instalaciones a su actividad.

Actuaciones en el mercado

En la zona de pescadería ya se han ejecutado todas las estructuras individuales de hierro de los puestos y se está trabajando en la tabiquería y los mostradores. También está terminada la nueva estructura de esta parte del edificio, cuyo forjado de cubierta se ha adaptado para permitir su uso como espacio transitable.

En el área destinada a las paradas de carnes y verduras avanza la instalación de las estructuras de los puestos y la ejecución de los pavimentos. En esta zona ya están terminadas todas las cimentaciones y los colectores de saneamiento, y se han realizado refuerzos en los pilares de hormigón existentes junto al área de servicios.

Otro de los trabajos en marcha es la colocación de las grandes cristaleras de la cubierta. La reforma también presenta avances visibles desde el exterior: ya se ha limpiado con agua a presión la fachada recayente a la plaza Mayor y se está trabajando en la fachada de la plaza Pescadería.

3.200 m2 de cerámica

El nuevo Mercado Central contará con más de 3.200 metros cuadrados de pavimentos y revestimientos cerámicos de Castellón. La presencia de estos materiales en una de las obras más representativas de la ciudad refuerza la apuesta municipal por la cerámica castellonense y su incorporación a los proyectos públicos.

El producto local tendrá así un protagonismo destacado en la renovación del edificio. Entre los materiales previstos figura el pavimento flotante que se colocará en la cubierta de la zona de pescadería.

Por otro lado, la futura terraza rooftop es uno de los elementos singulares del proyecto. Ya están ejecutadas tanto la estructura que permitirá utilizar la cubierta como espacio transitable como la escalera de acceso.

Este nuevo espacio forma parte de la apertura del Mercado Central a usos gastronómicos y turísticos, que complementarán su actividad comercial. Carrasco ha señalado que el mercado renovado "va a ser un dinamizador de la ciudad y de su tejido comercial".