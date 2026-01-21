EL ESPAÑOL, líder de audiencia en la Comunitat con 2M de usuarios al mes, por delante de toda la prensa nacional y local

La cabecera logró 180.000 usuarios únicos mensuales más que 'El Mundo', 270.000 más que 'El País', o 310.000 más que 'El Confidencial' y 'ABC'. Aventajó a las locales con 450.000 usuarios más que 'Las Provincias', 560.000 más que 'Levante-EMV' y 890.000 más que 'Información'. Quedó muy por encima de otros nativos digitales como 'OKdiario' o 'eldiario.es', a los que superó en más de medio millón de usuarios únicos.

EL ESPAÑOL revalidó en 2025 su liderazgo de audiencia en la Comunitat Valenciana. La cabecera de Pedro J. Ramírez, que cuenta con las delegaciones De Valencia y De Alicante, registró una primera posición destacada con una media mensual de casi dos millones de usuarios únicos.

Así se desprende de los datos ofrecidos por el medidor oficial Gfk DAM, correspondientes a los doce meses de 2025. EL ESPAÑOL fue líder diez meses del año y ocupó la segunda posición en los dos restantes (octubre y diciembre).

La cabecera, que cumplió en 2025 diez años de existencia y cinco con delegación valenciana, superó a todos sus competidores nacionales y, con más holgura todavía, a las cabeceras locales de larga trayectoria en la autonomía.

La ventaja sobre El Mundo fue de una media de más de 180.000 usuarios únicos mensuales. Sobre El País, de más de 270.000. Sobre El Confidencial y ABC, de más de 310.000. Y sobre La Vanguardia, de más de 370.000.

Para encontrar la primera cabecera local en el ranking hay que bajar hasta la novena posición, donde se encuentra Las Provincias con casi 450.000 usuarios únicos mensuales menos que EL ESPAÑOL.

La ventaja con Levante-EMV, el otro periódico de larga trayectoria en la provincia de Valencia, es de casi 560.000 usuarios únicos de media mensual.

Y todavía mayor es la distancia existente con Información, la cabecera tradicional de la provincia de Alicante, que tiene casi 890.000 usuarios únicos menos que EL ESPAÑOL.

Media mensual de usuarios únicos en 2025 El Español 1.998.762 El Mundo 1.816.922 20 Minutos 1.768.129 El País 1.728.405 El Confidencial 1.687.219 ABC 1.684.194 La Vanguardia 1.628.649 The Huffington Post 1.582.152 Las Provincias 1.552.306 Infobae 1.502.657 OKdiario 1.477.169 La Razón 1.455.901 Levante-EMV 1.439.678 elDiario.es 1.437.983 El Periódico 1.248.291 Información 1.109.280 El Debate 1.018.835 El Periódico Mediterráneo 548.094 Valencia Plaza 475.668

EL ESPAÑOL también aventaja de forma holgada a otros nativos digitales como OKdiario, decimoprimero en el ranking, o eldiario.es, decimocuarto. Les aventaja, respectivamente, en 520.000 y 560.000 usuarios mensuales.

El periódico de Pedro J. Ramírez ha experimentado un gran crecimiento desde su implantación en Valencia en 2020, con Dani Valero al frente de la delegación autonómica. Primero con la creación de la edición provincial De Alicante, comandada por Héctor Fernández, y después con la De Valencia.

En la actualidad cuenta con dos redacciones en Valencia y Alicante que suman un total de doce periodistas en plantilla, además de colaboradores.

A su vez, EL ESPAÑOL ejerce en los dos territorios de espacio para la reflexión y el debate con la celebración de foros económicos en ambas provincias, con la participación en los mismos cada año de los principales protagonistas políticos, económicos y sociales de la Comunitat Valenciana.