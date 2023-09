Mar Galcerán, la primera diputada con síndrome de Down: "Me tienen que conocer antes de juzgar"

Mar Galcerán ya es oficialmente diputada del PP en las Cortes Valencianas después de recoger el jueves su acta como parlamentaria "con mucha emoción".

Para la 'runner' y 'bailaora' de afición, su nombramientos como representantes parlamentaria ha sido todo un orgullo. A sus 45 años, la valenciana sigue rompiendo barreras y sin creer que ha conseguido uno de sus sueños.

Con tan solo 18 años, decidió tomar un rumbo que marcaría su vida: la política. Desde muy jovencita entró en Nuevas Generaciones del PP, un partido en el que cree, tanto por su programa como por sus objetivos.

"He sido del Partido Popular toda la vida. Siempre me he sentido a gusto y las personas me han hecho partícipe de cualquier decisión", aseguraba a EL ESPAÑOL en una entrevista.

De su infancia y su adolescencia, poco recuerda. Confiesa que fue dura porque no tenía "amigos de verdad, solo compañeros de clase". Por ello, se volcó de pleno en la política y su partido en cuanto llegó a la mayoría de edad.

Mar ha sufrido estos días la cara B de las redes sociales: los 'heaters'. Pero no le afecta porque sabe que tiene "más capacidades" de las que opinan algunos usuarios.

Para ella, es un claro ejemplo del tópico que existe contra las personas con discapacidad, pues es una barrera que considera que hay que romper. "Estas personas no me han dado la oportunidad de desempeñar mi cargo antes de conocerme. Opinan sin saber", afirma.

Mar Galcerán recogió este jueves su acta como diputada. EE

Mar Galcerán puede presumir de un extenso currículum. Ha trabajado trece años como interina en la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Más tarde, tras publicarse las primeras oposiciones adaptadas para personas con discapacidad intelectual en 2010, las aprobó y obtuvo plaza. Se muestra agradecida al PP porque señala que "fue el único partido que las sacó adelante".

Tambien fue presidenta de Asindown, una asociación en la que trabajaba "para ayudar a las familias y a sus hijos en cualquier necesidad que tuvieran", dice.

Hasta ahora, siempre había estado trabajando por las mañanas en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de la Comunidad Valenciana, del que era secretaria del área de personas con capacidades diferentes.

Mar Galcerán en el Parlamento valenciano. EE

Por las tardes las dedicaba a sus hobbies, lo que le apasiona. Pertenece al club de atletismo Marta Fernández de Castro y, como 'runner', le gusta participar en las carreras de 10 kilómetros.

También ensaya con la Comparsa mora 'Khayr', para desfilar tanto el '9 d'octubre', como en los pueblos de alrededor de Valencia, donde les invitan. Mar confiesa que le encantan los post ensayos, pues siempre suele quedarse con sus compañeros tomando un refrigerio.

Y no sólo eso, es 'bailaora'. Adora los bailes regionales, como la jota valenciana, y ahora mismo está aprendiendo sevillanas. En sus momentos más íntimos, escucha música latina, salsa, bachata o merengue, y su película favorita es el Titanic: "muy buena".

Sobre la cultura y las tradiciones, se encuentra muy arrelada a Valencia. Ha sido dos veces fallera mayor. La primera en 1999, en la Falla Poeta Leonés Mas y Ros, mientras que recientemente, en 2022, lo fue en la Falla Alameda - Avenida de Francia.

Ahora, tendrá que enfrentarse a nuevos retos. "Sigo siendo la misma, pero el trabajo ha cambiado, los compañeros también. Estoy preparada para lo que venga", expresaba con satisfacción, entre un cúmulo de sentimientos que le eran difíciles de explicar.

Un mensaje claro

La diputada del PP recalca que es especialmente difícil encontrar trabajo si, además de tener Síndrome de Down, eres mujer: "Siempre cuesta, pero tenemos que trabajar duro para demostrar que somos capaces para desarrollar cualquier labor".



Preguntada por si ha pensado cuál es la primera iniciativa que va a proponer en el parlamento valenciano, aún no lo tiene claro, aunque luchará por la normalización de las personas con capacidades diferentes, tanto en las Cortes como de cara al resto de la sociedad. Primero tiene que adaptarse, luego, hará su trabajo.

Aun así, traslada un mensaje a la sociedad. "Que a las personas con discapacidad nos miren como cualquier otra persona, porque somos igual que el resto".

Mar Galcerán, diputada del PP. EE

Cree que, de momento, ha aportado su granito de arena ayudando a su partido en todo lo que ha necesitado y seguirá haciéndolo, ahora como diputada. Un cargo que este jueves ya ostentaba.

Agradece a Carlos Mazón, presidente del Gobierno valenciano, la apuesta que tenía con ella: "Le agradezco la oportunidad de haber estado la 20 en las listas autonómicas del 28 de mayo", concluye Galcerán.

La esperanza nunca la perdió. Ha conseguido ser la primera diputada de España con Síndrome de Down.

