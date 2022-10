El policía que vinculó inmigración y delincuencia deja la Policía y Vox le tantea para ir en sus listas

El inspector de la Policía Nacional de Valencia que vinculó inmigración y delincuencia en un acto organizado por Vox, Ricardo Ferris, ha anunciado que deja el Cuerpo Nacional de Policía tras sus polémicas declaraciones y ha confirmado que hará frente en los tribunales al cese acordado por el Ministerio del Interior.

En una nota difundida este lunes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Ferris se despide de sus compañeros y comunica que ha solicitado el "pase a la segunda actividad a partir del 31 de este mes".

"Tranquilos, que me encuentro muy sereno, y no os preocupéis por mí, que yo no soy ninguna víctima, ni tengo vocación de mártir. Soy un policía, así que voy a hacerle frente al ministro y a todo su entorno decadente, respondiendo a todos y cada uno de sus ataques y difamaciones con toda la contundencia que merece, eso sí, a partir de ahora desde otras trincheras diferentes", explica el inspector.

Tras la polémica, Vox y la organización Jupol han arropado al inspector jefe cesado por el ministro Fernando Grande-Marlaska y le han ofrecido sus servicios jurídicos para anular el cese. Además, la extrema derecha ha tanteado a Ferris para que forme parte de la lista que presentará al Ayuntamiento de Valencia en las elecciones municipales de 2023, según han reconocido fuentes del partido de Santiago Abascal.

En los últimos días, el dirigente valenciano de Vox, José María Llanos, ha defendido el trabajo del inspector y ha asegurado en redes sociales que la mayoría de detenidos en Valencia durante el puente de Todos los Santos son inmigrantes.

Por si a alguien le cabe alguna duda sobre las declaraciones del Comisario Jefe de la Comisaría Centro de Valencia, Ricardo Ferris: Juzgado de Instrucción nº 11 de Valencia, día 30 de octubre, Guardia de detenidos: 16 detenidos, 12 extranjeros, seis árabes.



No lo pueden ocultar. — José María Llanos (@JoseMa_Llanos) October 30, 2022

Más allá de las detenciones de este fin de semana y el origen de los arrestados, las estadísticas dicen que dos de cada tres detenidos e investigados son nacionales, y el 32 % lo son de origen extranjero, según datos del Ministerio del Interior de 2021.

"Delincuentes y expresidiarios"

Ferris es un veterano agente que estaba al frente de una de las comisarias más destacada de la ciudad de Valencia. Durante su intervención en el acto de Vox, el inspector jefe afirmó que "la práctica totalidad de la delincuencia de la calle es de inmigrantes ilegales".

En este sentido, destacó que "en las pateras todos te confiesan ser delincuentes y expresidiarios". El acto contó con la asistencia de diversos dirigentes nacionales de Vox, como Javier Ortega Smith.

"No se dejen engañar por la indumentaria, yo soy un policía de calle a pesar del currículum que se ha destacado aquí. Yo llevo cinco años en la comisaría de Centro y desde hace cinco años no trabajamos con delincuentes nacionales", reiteró.

"Yo hago siempre la misma broma, cuando hago un detenido, les puedo asegurar, aquí tengo algún policía de mi comisaría, cuando hacemos un detenido nacional digo que en lugar de comisaría le vamos a pasar al centro de especies protegidas de El Saler", dijo el inspector entre risas del público.

Tanto la Delegación del Gobierno como la Dirección General de la Policía condenaron sus palabras y el inspector fue cesado de sus funciones.

Ahora, Ferris agradece en el comunicado difundido la ayuda que ha recibido en los últimos días agradece "a todos los policías con los que tuve ocasión de trabajar todo lo que me habéis enseñado a lo largo de mi vida profesional". "Espero que os sintáis tan orgullosos de mí como yo me siento de vosotros", añade.

Ferris mantiene que "yo voy a seguir patrullando diariamente con vosotros aunque sea en espíritu" y que seguirá "perteneciendo a Jupol el resto de lo que me quede de vida, me habéis demostrado con creces eso de que en esta familia nadie lucha sólo. No me despido con un adiós, sino con un hasta pronto, y un más que emocionado abrazo para todos".

