Valencia retirará una placa "deteriorada" de Rita Barberá y no la repondrá: "Es propaganda y gasto"

El Ayuntamiento de Valencia retirará la placa en honor a la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá instalada en el interior del edificio de la Lonja por su estado de deterioro, ya que no considera "justificado ni patrimonialmente adecuado el gasto público en una nueva reproducción de la misma".

Así lo ha manifestado la concejala de Patrimonio y Recursos Culturales, Glòria Tello, en respuesta a una pregunta que el grupo municipal del PP formulará mañana en el pleno municipal, y ha precisado que el consistorio no va a sustituir dicha placa por una nueva en la Lonja de la Seda o Lonja de los Mercaderes, edificio gótico declarado en 1996 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, según ha informado el Ayuntamiento.

"La rehabilitación -de la Lonja- que esa placa atribuye a Rita Barberá es una rehabilitación de todos los valencianos y valencianas, pagada con dinero público, y no es propiedad de un alcalde o alcaldesa", ha añadido, y ha precisado que, "por eso, el Gobierno de Joan Ribó no hace inauguraciones, ni instala placas, y menos en ningún edificio patrimonial, y por eso no lo vamos a hacer tampoco con las intervenciones anteriores al gobierno actual".

Propaganda

"Volver a hacer una placa supondría, además de utilizar recursos públicos en propaganda, volver a agujerear la pared de la Lonja, con la consiguiente afección negativa al patrimonio que eso conllevaría en el edificio histórico más importante del Ayuntamiento de Valencia", ha manifestado Tello.

En todo caso, precisa, el Ayuntamiento de Valencia no va a quitar placas de Rita Barberá ni de nadie si están en buen estado, "pero si se deterioran no se van a rehacer para agujerear un edificio patrimonial".

"Enterrar el legado" de Barberá

Por su parte, la portavoz municipal del Partido Popular, María José Catalá, ha lamentado que la concejala de Cultura "esté más preocupada en enterrar el legado de Rita Barberá, quien impulsó la ciudad en sus 24 años de Gobierno, que en reabrir el Palau de la Música que lleva ya cerca de tres años cerrado y sin fecha aún para iniciar las obras".

El grupo municipal popular ha pedido que no se retire esta placa, al considerar que es "parte de la historia de la ciudad", y que sea restaurada ya que "lleva años con el nombre de Rita Barberá tachado".

La decisión ahora de su retirada, ha afirmado Catalá, es una intento del Gobierno de "Ribó y del PSOE de enterrar el legado de Rita Barberá", y ha anunciado que si accede a la alcaldía en 2023 volverá "a colocarla donde nunca debió de retirarse".

