Mazón diseña un adelanto fiscal a Ayuso para que el PP gane Valencia: "Un IRPF inferior a Madrid"

Carlos Mazón, el presidente del PP valenciano y previsible candidato de la formación cuando lleguen las próximas elecciones autonómicas, sorprendió este viernes con un llamativo anuncio en materia fiscal. El dirigente aspira a convertir la Comunidad Valenciana en la autonomía española con el menor IRPF para los sueldos bajos. ¿Ello implica un impuesto sobre la renta inferior al de la comunidad de Madrid? "Sí, tendríamos un IRPF inferior a Madrid en ese tramo", aseveró preguntado al respecto por EL ESPAÑOL.

El alicantino, que se ha apresurado a desplegar sus propuestas políticas ante la posibilidad de que Ximo Puig adelante otra vez las elecciones esta legislatura, desglosó la herramienta para materializar este 'adelanto fiscal' a Isabel Díaz Ayuso. Conseguirlo, según desglosó el dirigente, pasa por reducir el IRPF valenciano "al mínimo legal". Esto supondría, por un lado, reducir el tramo autonómico del impuesto en un punto, del 10% al 9%. Por otro, elevar un 10% el mínimo de la base liquidable que no se somete a tributación, que pasaría de los actuales 5.550 euros a 6.105.

En consecuencia, menos rentas bajas pagarían IRPF (solo a partir de los mencionados 6.105 euros). Y en caso de rebasar este umbral -que mejoraría al de Madrid- el mínimo pasaría a ser del 9%, un punto inferior al escenario actual. El porcentaje sí coincide con el de la capital Española, pero "ninguna otra comunidad combina ambas herramientas, llevar el porcentaje a lo más bajo y elevar al máximo el mínimo exento", subrayó.

Carlos Mazón ilustró su propuesta con ejemplos. "Un joven de la Comunidad Valenciana que ingrese 14.251 euros anuales cotiza actualmente 52 euros, pero con nuestra reforma pasaría a no pagar impuestos", explicó. En la misma línea, indicó que "una persona con unos ingresos de 15.000 euros, con los impuestos de Ximo Puig paga 233 euros". "Con la rebaja del PP pagaría 159 euros, un 31% menos", comparó.

El anuncio de Mazón fue de inmediato combatido por el PSPV-PSOE. El portavoz socialista de Hacienda, José Muñoz, le recriminó que "durante los años de gobierno del PP en la Generalitat los valencianos con los salarios más bajos eran los que más pagaban de España, pero los valencianos con las rentas más altas eran los que menos aportaban del país". En concreto, Muñoz precisó que el tipo más bajo del IRPF estaba al 11,9% cuando Ximo Puig accedió al poder, y que fue el hoy presidente quien lo redujo al 10%, "casi dos puntos".

La disputa entre populares y socialistas de las últimas semanas ha adoptado un tinte anticipado de campaña electoral. El nuevo líder del PP valenciano proviene de Alicante, donde preside la Diputación, pero carece de escaño y de protagonismo en el parlamento valenciano. Ello, unido la especulación de que Ximo Puig recurra a un adelanto electoral, le ha llevado a pasar a la ofensiva en busca de visibilidad. Esta semana las principales ciudades valencianas amanecieron llenas de carteles con su fotografía, como si los comicios estuvieran a la vuelta de la esquina.

Puig insistió este viernes en una entrevista concedida a Cadena SER en que no contempla adelantar los comicios, si bien volvió a sembrar la duda con un inquietante "en política no se puede decir nunca 'de esta agua no beberé'". Cabe recordar que en 2019 las adelantó tan solo un mes para coincidir con las generales y beneficiar tanto a PSOE como a Podemos del tirón de sus marcas nacionales.

Los rumores de adelanto se producen ahora por la suma de varios factores: la cada vez más tensa relación con Compromís, su principal socio de coalición; la tendencia a la baja de Podemos, su otro aliado de Gobierno; y la progresión al alza del PP. Ello, unido a que en los próximos meses podría disfrutar de un escenario amable con la salida de la pandemia y la llegada de los ingentes fondos europeos para combatirla, dibujan para Puig en estos momentos un mejor panorama en 2022 que en 2023 para acudir a la cita con las urnas.

"Todos los impuestos"

Por si tal circunstancia se produce, Mazón ha decidido tomar la delantera a nivel propositivo, y en su programa llevará -a imagen y semejanza de Ayuso- una revolución fiscal que irá mucho más allá de reducir el IRPF de las rentas bajas. "Contempla una rebaja completa de todos los impuestos sobre los que tenemos competencia en la Comunidad Valenciana. Las rebajas fiscales impregnan toda nuestra gestión de gobierno para ayudar a los que más lo necesitan y para recuperar la competitividad", avanzó.

Según Mazón, la Comunidad Valenciana "está perdiendo competitividad, lo que lastra su capacidad de crecimiento y de generación de empleo". "Nadie duda hoy de que la eliminación de ciertos impuestos genera un mayor dinamismo económico. El empleo y la economía están dormidos, y buscamos un despertar para que haya mayor actividad, que nos permitirá reducir el déficit actual, que generará más empleo y más vida", auguró.

