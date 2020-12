Valencia admite que está atendiendo a los cientos de inmigrantes llegados "sin comunicación" de Interior

El Ayuntamiento de Valencia reconoce que sus servicios sociales están atendiendo a inmigrantes africanos llegados a la ciudad procedentes de las Islas Canarias. Así lo confirma el propio consistorio en respuesta a una pregunta oficial formulada por el grupo municipal del Partido Popular. “Se está atendiendo a usuarios con este perfil”, indican al respecto, y agregan que tales llegadas se han producido “sin comunicación de la Delegación del Gobierno”.

Fuentes del Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración de Valencia, controlado por la socialista Maite Ibáñez, precisan a EL ESPAÑOL que ya son alrededor de 30 las personas que han pasado por el Centro de Apoyo a la Inmigración (CAI) de la ciudad. Acudieron por vía aérea tras navegar previamente en embarcaciones precarias hasta el archipiélago.

El consistorio, según agrega a este periódico, brinda a estas personas “manutención y atención psicosocial”, y las deriva “a los distintos recursos de alojamiento, dependiendo del tipo de perfil”. Según agregan, este centro reforzó un 20% la atención en sus puertas los días de diciembre en los que se concentró la mayor afluencia de inmigrantes.

El PP, en concreto, preguntó al Ayuntamiento si tenía constancia de los vuelos diarios que llegaron al aeropuerto de Manises procedentes de Canarias entre el 4 y el 8 de diciembre con decenas de personas en situación irregular. Mediante estos viajes y otros que tuvieron lugar posteriormente accedieron a la Comunidad Valenciana más de 400 inmigrantes, según estima el sindicato de policías Jupol.

“¿Se ha recibido alguna comunicación de la Delegación de Gobierno, Subdelegación, Ministerio del Interior y/o Policía Nacional, o Generalitat Valenciana informando de la llegada de inmigrantes al aeropuerto de Manises?”, preguntó el PP en su escrito, firmado por la portavoz municipal María José Catalá.

El Ayuntamiento, en su respuesta, explicó que “desde el Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración no se tiene constancia del traslado de migrantes en vuelos nocturnos a Manises procedentes de Canarias, si bien es cierto que, desde el citado servicio y, más concretamente, desde el Servicio de Primera Acogida a Inmigrantes (...) se está atendiendo a usuarios con este perfil”.

El consistorio, en consecuencia, precisa que no fue notificado. “No se ha recibido en el citado servicio comunicación de la Delegación de Gobierno, Subdelegación, Ministerio del Interior, Policía Nacional o Generalitat Valenciana informando de la llegada de inmigrantes al aeropuerto de Manises”, agrega el departamento. “No se ha solicitado a este servicio ningún tipo de colaboración ante la llegada de dichos vuelos”, concluye.

“Sin PCR”

Ante tal circunstancia, la portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, denuncia “la falta de transparencia con la que ha actuado el Gobierno”. “Es insultante, vamos a pedir explicaciones a la Delegada del Gobierno para que nos diga la verdad”, advierte, al tiempo que lamenta la “actitud pasiva” del alcalde Joan Ribó.

“Si el máximo dirigente de esta ciudad no pide explicaciones al Gobierno, lo haremos nosotros porque es de una extrema gravedad que hayan llegado vuelos con migrantes procedentes de Canarias cuando hay un cierre perimetral en la Comunidad Valenciana”, afirma Catalá, que ha pedido en una carta a la Delegada información exacta sobre la llegada de estos vuelos.

En esta línea, agrega que, “si el servicio de Primera Acogida a Inmigrantes está atendiendo a personas de este perfil, queremos saber quién trasladó a estas personas a este servicio municipal, cuándo y en qué condiciones sanitarias”.

La presidenta del PP en la ciudad de Valencia subraya además que los sindicatos policiales “denunciaron que estaban llegando inmigrantes irregulares procedentes de Canarias sin PCR”. “Este Gobierno ha pasado de hacerse foto con el Aquarius a autorizar vuelos para reubicar a inmigrantes con total secretismo”, concluye.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana mantuvieron este martes que no tuvieron conocimiento de estos traslados por vía aérea. Si bien no niegan que se hayan producido, aseguran que no tuvieron nada que ver en su organización, y los enmarcan en el libre desplazamiento de personas dentro del territorio nacional ante la imposibilidad de retornarlos a sus países de origen por encontrarse las fronteras cerradas.